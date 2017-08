ZABORAVITE NA POPUNJENE I SIMETRIČNE OBRVE: Novi trend vlada Instagramom i izgleda veoma čudno!

Waves pt 2🌊 Brows @anastasiabeverlyhills #dipbrow in dark brown Eyeshadow @morphebrushes #35b palette Liner @nyxcosmeticsnordics liquid liner in white + @stilacosmetics stay all day liner Lashes @lillylashes "delara" Inner corner @nyxcosmetics #prismaticeyeshadow in "mermaid" Glow @maccosmetics "nylon" eyeshadow Glitter @pinkelixercosmetics "confetti" glitter (JESS10 for 10% off - link in bio💛) Brushes @sigmabeauty F75, F25, E05, 3DHD precision brush @morphebrushes M441, M506 #anastasiabrows #anastasiabeverlyhills #abhbrows #norvina #morphe #morphebabe #morphegirl #morphebrushes #morphecosmetics #sigmabeauty #sigmabrushes #lillylashes #lillyghalichi #nyxcosmetics #nyx #maccosmetics #bbdaretoshare #itsmylookbook #undiscoveredmuaa #undiscoveredmua #undiscoveredmuas #undiscovered_muas

A post shared by JESSICA BRODERSEN (@instabeautybyjess) on Jul 3, 2017 at 12:43pm PDT