KOLIKO VAS ULEPŠAVA, TOLIKO ŠTETI: Često korišćenje ruža za usne je opasno po zdravlje!

Koliko god nas jedan potez ružem može ulepšati u trenu, toliko nam može i dugoročno naštetiti zdravlju, pogotovo ako preterujemo. Naime, naučnici sa američkog Univerziteta sproveli su istraživanje na ruževima i sjajima za usne i došli do zabrinjavajućih rezultata.

foto: Profimedia



Ispitali su 32 različita proizvoda za usne i u njima otkrili velike koncentracije olova, hroma, aluminijuma i još pet teških metala. U nekim proizvodima koncentracije su bile toliko visoke da izazovu opravdanu zabrinutost za zdravlje, odnosno povećani rizik za razvoj raka i neuroloških poteškoća.

Dokazano je i da organizam osoba koje često koriste ruž u proseku na dan može apsorbovati oko 24 miligrama proizvoda, a one koje usne mažu baš svaki dan i do 87 miligrama. A što se tiče postotka metala, prosečna korisnica ruža za usne dnevno može uneti i do 20 posto veću količinu aluminijuma i mangana od dopuštene, ističu naučnici.

foto: Profimedia

Naravno, to ne znači da odmah morate prestati koristiti ruževe i baciti ih sve u smeće. Usne i dalje možete slobodno mazati u svoju omiljenu nijansu, samo pokušajte u tome biti umerene. Brendovi u istraživanju nisu imenovani, no naučnici ističu da nema velikih razlika između svih koji su prisutni na tržištu te da se rezultati mogu smatrati relevantnima za sve.

Kurir.rs, Foto: Profimedia

