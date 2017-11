MILENA JE PRIČALA DRUGARICAMA DA JE MUŽ MALTRETIRA: Želela sam da me sažaljevaju! Uživala sam dok su me tešile, a Nenadu sam branila da priča s njima!

Nenada sam upoznala sasvim slučajno, preko jedne poznanice, drugaricine drugarice, i to definitivno nije bila ljubav na prvi pogled. U početku me on uopšte nije privlačio i čak mi je išlo na nerve sve što je radio. A radio je samo meni da ugodi, zaista se ponašao kao pravi kavaljer, mada je ponekad, iako u to vreme još uvek nismo bili zajedno, imao male ljubomorne ispade (koji su mi kasnije tek postali i te kako simpatični).

Vremenom sam se navikla i navukla, na njegovo prisustvo, na njegovu pažnju, na to kako me gleda i prepustila sam se. Venčali smo se godinu dana od kako smo počeli da se zabavljamo i bila sam kao na sedmom nebu.

Međutim, osećala sam kao da me moje društvo polako isključuje. Nisam bila sigurna o čemu se radi, da li sam im dosadila ja, da li sam postala jedna od onih žena koja priča samo o porodici i kući. Nisam znala šta se dešava, ali sam znala da to moram da promenim. I tako je počelo, jedna bezazlena laž koja se pretvorila u špansku sapunicu.

Marini, koja je još uvek važila za moju najbolju prijateljicu sam prvoj rekla "šta se događa". Nisam imala plan, niti smišljenu priču, jednostavno sam pustila da mi radi mašta. Znala sam da ne mogu da joj kažem da me muž tuče jer neću imati fizičke dokaze za to, ali sam psihološku torturu mogla da predstavim kao nešto sa čime se svakodnevno susrećem.

Nijedna od mojih drugarica nije poznavala Nenada dovoljno dobro, viđali su se na proslavama i zajedničkim okupljanjima i poznavale su ga onako kako sam ga ja predstavila. On je od jednog pražljivog i brižnog muža, za godinu dana postao tlačitelj.

I prijalo mi je, prijalo mi je da me slušaju, da me teše, da mi dele savete, da mi govore da će sve biti u redu, da su tu za mene, da treba da ga ostavim. A ja sam uvek davala neka opravdanja, da ne mogu to da uradim jer se plašim, i slično. Izbegavala sam da Nenad dolazi u kontakt sa njima, ali kada bi se to i desilo, drugarice su mi posle govorile kako je neverovatno koliko se on dobro pretvara i da mora da je ozbiljan psihopata kada tako nešto radi.

Verovala sam da se ni jedna od mojih prijateljica neće usuditi da mu lično priđe i suprotstavi mu se, pa sam mislila da će moja laž zauvek ostati sigurna. Ipak, prevarila sam se. Marina je bila ta koja je, iza mojih leđa, odlučila da podvuče crtu - i tada se sve srušilo. Ona je otišla kod Nenada jedan dan, dok sam ja bila na poslu i počela da ga napada kako će ga ona lično prijaviti policiji, a on, mogu samo da zamislim u kakvom je bio šoku. Počeo je da se pravda i objašnjava kako to nije istina i da smo srećniji nego ikada.



Kada sam došla sa posla, dočekala me Marina sa još dve drugarice i Nenad koji bio bled kao krpa. Zahtevao je da pred njima ispričam sve, celu istinu i tu sam se slomila.

To veče su svi otišli. Nenad se vratio samo da pokupi svoje stvari, a naredni put mi se obratio preko advokata kada je zatražio razvod. Drugarice mi se više nisu javile, niti su odgovarale na moje pozive. Odvažila sam se i potražila pomoć psihijatra. Svesna sam da imam problem i nadam se da ću uspeti to da prevaziđem.

