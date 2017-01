30 godina nisam otišla na bolovanje: Katarina otkrila 7 navika zbog kojih je jaka kao čelik!

Lepo je kada imate mogućnost da uzmete bolovanje, pa ceo dan provedete u pidžami ispred televizora. Ali, ovo se odnosi samo na lake prehlade i kijavicu. Međutim ako ste primorani da uzmete bolovanje jer ste toliko bolesni da ne možete da ustanete iz kreveta, ako vas lomi visoka temperatura, a glavobolja ne prestaje, onda ova situacija nijenimalo "zabavna".



Glumica Katarina Rasel, tokom 30 godina karijere nije ni jednom uzela bolovanje, jer nikad nije bilo potrebe za tim. Jednostavno, nije bila bolesna!



"Nikada nisam pila, pušila ili koristila droge. Nikad. Čak ni eksperimentalno tokom mojih mlađih dana. Mislim da je sve to doprinelo jačanju mog imunog sistema," priznala je Katarina.



Raselova je navela i šta je to što joj je čuvalo zdravlje sve ove godine:



1. Budite srećni svaki dan



Studenti sa karnegi Melon Univerziteta otkrili su da su srećni, smireni i pozitivni ljudi manje skloni prehladi i virozi od onih koji su pesimisti, negativni i ozbiljni.



"Obožavam svoj posao, i to svaki aspekt njega. Bilo da sam na sceni, jurim u pozorište ili držim časove glume, ja obožavam svaki momenat. Srećna sam što imam priliku da radim to što radim. Pa čak i kada sam iscrpljena ili na ivici da se razbolim ja ne uzimam slobodan dan nego samo malo usporima i trudim se da radim ono što volim," ispričala je Katarina.



2. Ne dozvoli da razmišljaš o bolesti ili razbolevanju



"Kada ljudi pričaju o svojoj bolesti ili simptomima iste, ja momentalno napuštam tu prostoriju," priznala je Raselova. "Verujem u samosugestiju kada je bolest u pitanju, zbog toga ne želim da razmišljam o tome."



Možda ovo izgleda kao sujeverje, ali setite se samo reakcije kada vam neko kažu da su se recimo u školi pojavile vaške. Vi ćete odmah početi sa češanjem kose. Tako je isto sa bolesti. Ako kolega koji ima grip kaže da ga stalno glava boli, grlo svrbi i tako dalje, vi ćete momentalno "dobiti" iste simptome.



http://chats.viber.com/kurir

"Ja vežbam svaki dan. Ne koristim lift. Ako mogu da prošetam dve - tri stanice, to ću da uradim, pre nego što bih sela u autobus," ispričala je Katarina. Inače, naučnici smatraju da svakodnevno vežbanje ili fizička aktivnost znatno smanjuju rizik od razbolevanja.Šta?! Verovatno ste čuli za milion dobrobiti popodnevnog spavanja. Naučnici sa japanskog univerziteta, otkrili su da popodnevno spavanje koje je duže od 40 minuta može da izazove povišen krvni pritisak, podložnost virusima pa čak i povećan nivo holesterola."Nikad ne dremam tokom dana. Isto tako, nikad nisam patila od isomnije. Kada legnem u krevet, zaspim za tri minute jer sam stvarno, stvarno umorna," iskrena je Katarina. "Kada osetim da me hvata umor ili san tokom dana, ja radije izađema napolje da se prošetam ili da završim obaveze, to mi mnogo znači, čak više od dremanja.""Ja se molim svaki dan - po nekad u gradskom prevozu ili dok čekam autobus. Odvojim nekoliko minuta svaki dan kako bih zahvalila Bogu za ono što imam i da se podsetim da tražim dobro u drugima," ispričala je Raselova.Međutim, molitva i meditacija imaju istu ulogu - ravnoteža uma i tela. Momenta tišine. Uzmite recimo jogu koja može biti i vežbanje, ali isto tako i sedenje na mirnom mestu i fokusiranje na sopstveno disanje. Malo istraživanje sprovedeno 2012. godine na univerzitetu u Minesoti otkrilo je da meditacija može da utiče na smanjenje bolesnih dana kod čoveka."Kad god osećam sažaljenje prema sebi, u glavi napravim listu stvari zbog kojih moram da budem zahvalna. Veoma sam optimistična osoba i verujem da nas život s razlogom stavlja pred izazove, da nas to jača i otvara nam nove mogućnosti, "priznala je Raselova.Ovo je veoma razumna misao, jer ukoliko mentalno "potonete" onda dozvoljavate i da se vaše telo razboli. Fokusirajte se na lepe stvari svaki dan.Kada osetite glavobolju, ili malaksalost ili prve znake gripa, reagujte odmah. Popijte čaj, okupajte se vrućom vodom ili jednostavno napravite predah."Za mene je vreme važnije od novca i zbog toga ne želim da ga rasipam, ali kada osetim malaksalost ja obavezno odvojim 20 minuta kako bih se revitalizovala. Slušam svoje telo i reagujem u skladu sa njim. Ako mu treba odmor ja mu to i pružim," iskrena je Raselova.

Autor: Foto: Profimedia