(FOTO) ONA JE SRPKINJA SA NAJVEĆIM GRUDIMA: Napunila je 36 godina, a za njom uzdiše CEO HOLIVUD!

Ova atraktivna plavuša je inače srpskog porekla,a karijeru je započela pre 20 godina, kao model za donji veš i kupaće kostime.

Pažnju na sebe skrenula je 2001. godine, kada je počela da radi za “Plejboj”.Godinu dana kasnije udala se za repera Ajs Tija, a sa svojim suprugom bila je zvezda rijalitija “Ice Love Coco”.

Njih dvoje su prošle godine dobili ćerku, a šokirala je javnost kada je na Instagramu objavila slike 14-mesečne ćerke u malenim štiklama.

Ona je inače pre nekoliko godina na svom Tviteru napisala da je Srpkinja.

I'm Serbian RT @GearsRulesYo: Coco,not trying to be rude,Yugoslavia doesn't exist anymore so ur Croatian, Bosnian, Slovenian or Serbian?