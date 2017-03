IMALA SAM 15 GODINA, A ON JE BIO DUPLO STARIJI PORNO GLUMAC: Bilo je lepo, a onda je postao NASILAN!

Šilerova je tada je bila 15-godišnja učenica srednje škole, a on, Džon je bio oženjena porno zvezda i dvostruko stariji od nje. Poznatiji kao Džoni Ved, Holmes je Donu upoznao u Los Anđelesu 1976. godine u stambenom kompleksu gde su oboje živeli. Zatim je njen život pretvorio u mračan vrtlog, koji je doveo i do toga da su ih lovio čak i FBI…

“Bio je harizmatičan i drag muškarac iz susedstva. Starijim bi ženama u prolazu govorio: ‘Danas izgledate divno’, a one bi mu zahvaljivale i crvenele se. Ljudi su bili začarani njime, prema njemu su se odnosili kao prema pravoj zvezdi. A ja sam u početku ignorisala celi taj deo s porno industrijom.”

Početak afere

“Probio si je put, pridobio je poverenje moga oca. Baš se trudio. Nosio mi je poklone – dijamantsko prstenje, medvediće, odeću. A kada te kao dete tako zavode, pomisliš da si zaljubljena. Napravio je ceo scenarijo: Odveo me na nudističku plažu kako bi me navikao na svoje golo telo. Zatim me odveo na set jednog porno filma kako bi me upoznao s time što radi. Smejala sam se kad sam videla film, jer je jednostavno bio užasno blesav – a on je bio užasan glumac.

Nakon šest meseci imali su seks u njegovu automobilu



Sećam se da sam bila užasno zabrinuta da će sva pažnja i briga koju je uložio u mene nestati nakon što smo imali seks. Bojala sam se da će me odbiti.

Što su taj celi period radili njeni roditelji?

Bili su razvedeni. Živela sam s tatom u Los Anđelesu, a mama je bila na Floridi, u nekom groznom kvartu. Mom su tati tada uklonili tumor s lica. Moja je porodica bila veoma siromašna.

Navukao ju je i na kokain i postao je grozan



On je počeo biti jako nasilan; bacao je stvari i razbijao ih preda mnom, celo vreme. Zatim se i prema meni počeo agresivno ponašati; tukao me i optuživao da ga varam.

Holmes je bio oženjen, a Don je neko vreme živela s njim i njegovom suprugom, koja je znala za njihovu aferu

Povezala sam se s njom i Džnom. Ona je bila jedna od mnogih odraslih osoba oko mene koje nisu ništa poduzimale u svom životu. Izgradila je zid oko sebe i imala tu ideju da se problemi moraju spremati u kutije. Makneš ih i više ne razmišljaš o njima.

Holmes se umešao u ubistvo nekoliko ljudi povezano s drogom na Aveniji Vonderlend, a zatim su njih dvoje pobegli



Da, on je obojao kosu, sjeli smo u auto i pobjegli na Floridu. Znali smo da nas FBI lovi, pa smo otišli u podzemlje. Prijavili smo se u motel, ali ja sam nakon nekog vremena pobegla i kontaktirala svoju porodicu. Brat me uveravao da razgovaram s policijom, a oni su mi rekli da bi bilo puno sigurnije da je Džon s njima, a ne na ulici…Rekla sam im gde ga mogu naći i zatim su ga uhapsiti. Ipak, nikad nije bio optužen za onaj zločin.1988. godine umro je od AIDS-a. Za vreme njegove smrti, osetila sam da nešto ne štima. Jednom sam ga čak čula kako mi iz daljine govori: ‘Oprosti, žao mi je…'

Kako Don živi danas

Pokrenula sam neprofitnu organizaciju E.S.T.E.A.M. za decu koje ja nazivam ‘odbačenima’ – za decu koju niko ne želi. Mi razvijamo programe monitoringa i pomoći za razne Centre. I sama sam se osećala kao da sam odmetnik, iako sam imala roditelje. Takođe ću uskoro dobiti diplomu iz rodnih studija na univerziteta Eastern Oregon.

Don brine o Holmesovoj supruzi, Šeron…

“Saznala sam da živi kao beskućnica u Los Anđelesu, pa sam otišla onde po nju još 2006. Danas živi u jednom domu nedaleko od mene, tu u Oregonu. Ispričala mi se onako kako je mogla i znala. Ja sam to prihvatila, i krenule smo dalje.”

