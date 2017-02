IMALA SAM SEKS SA OCEM NAJBOLJE DRUGARICE: Mislila sam da je to početak nečeg fantastičnog, ali...

Spavala je s njim na odmoru i nakon povratka očekivala je više. No, to nije dobila. Ona je zatražila savet od kolumnistkinje jednog ženskog magazina.

Prenosimo vam njeno pismo:

Imala sam sjajan seks s ocem svoje prijateljice. Jako mi se sviđa, i verujem da imamo zajedničku budućnost. Ja imam 17, a on 38 godina. To se dogodilo prošli mesec kad sam bila na praznicima s najboljom prijateljicom i njenim roditeljima. Već dugo se palim na njenog oca. Bila sam oduševljena kad me je njegova žena pozvala da idem s njima na proslavu Nove godine na more.

Delila sam sobu sa svojom prijateljicom, tako da sam samo morala platiti svoju avionsku kartu.

Njen otac je izgledao jako zgodno u kratkim pantalonama i bio toliko šarmantan da sam se odmah zaljubila.

Jedno veče bili smo u baru i jedan od konobara je koketirao sa mnom. Odmah se videlo da mu se jako sviđam. I ja sam malo flertovala, ali on nije bio taj za kojeg sam bila zainteresovana. Otac moje prijateljice je posmatrao situaciju s osmehom.

​Sledećeg jutra smo zajedno doručkovali. Moja prijateljica i njena mama su odlučile ostati duže u krevetu, tako da sam ga barem jednom imala samo za sebe.

Pitao me imam li "nekog mladića" u svojem životu i činilo mu se drago kad sam odgovorila da ne postoji niko poseban.

Kad su se napokon probudile, moja prijateljica i njena mama su odlučile provesti ceo dan na hotelskim bazenima - tako da je njen otac rekao da će se pobrinuti za mene.

Tu veče sam se seksi obukla i izašla s njim u grad. Na putu u hotel smo se poljubili, a kasnije te večeri smo imali seks u mom krevetu dok je moja prijateljica bila u hotelskom baru.

Mislila sam da će to biti početak nečeg fantastičnog među nama, ali kada smo se vratili kući više mi se nije javljao. Da mu pošaljem poruku ili da mu dam više vremena?

Kolumnistkinja je devojku savetovala sledeće:

Ne! Pređi preko toga i nikad se više ne okreći. Bojim se da je njemu bilo samo do malo zabave na odmoru. Izdao je svoju ženu i ćer - i tebe je isto tako razočarao. U toj situaciji trebao se brinuti za tebe, a ne koristiti situaciju. Sad je odmor gotov, kreće povratak u realnost. Sigurna sam da ti je sad drago da niko ne zna, ali ipak napravi test za trudnoću kod ginekologa kako bi bila sigurna.

Možda mu je varanje stil života. Zašto imaš tako nisko mišljenje o sebi da padneš na muškarca koji ti ne može ništa ponuditi osim šarma? Veruj u sebe i znaj da zaslužuješ mnogo više. I sledeći put uspori.

