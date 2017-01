KAKO SE ODRŽAVAJU AGSICE: Neka vaše mezimice traju što duže

Već ko zna koju godinu zaredom, popularne „agsice“ nose titulu najpopularnije obuće kod ženske populacije.



To i ne čudi s obzirom na da to da su neverovatno udobne i što u njima nikad nije hladno. Ipak, njihova mana je to što ne traju dugo, pa je neophodno pridržavati se nekih saveta kako biste ih što bolje sačuvali i produžili im vek trajanja!Čim ih izvadite iz kutije, naprskajte ih sredstvom protiv mrlja koje je vodootporno. Tako se od prvog nošenja pa nadalje prljavština neće skupljati u materijalu čizama i sprečićete nastajanje ružnih fleka.Izbegavajte natapanje „agsica“ u vodi ili otopljenom snegu. Osim što će biti pune vidljivih mrlja od vode, i oblik bi mogao da im se promeni, to jest može doći do slabljenja materijala i lepka koji ih drži.Bilo da se radi o radijatoru, električnoj grejalici bilo o suncu, ako ostavite ove čizmice ispod direktnog izvora toplote, izbledeće im boja, pa bi materijal mogao da postane suv, čak i da napukne.Samo sredstvo nikada nemojte nanositi na čizme jer tako mogu nastati fleke. Umesto toga nanesite ga na sunđer ili krpicu kojom ćete ih čistiti.Ako čizme četkate hrapavom, grubom četkom od čvrste dlake ili žice, rešićete se prljavštine, ali biste mogli da ostavite i nepopravljive ogrebotine na materijalu. Najbolje rešenje je četka s mekanim dlakama. Ali pletene modele i one koje imaju aplikacije ne smete četkati ni trljati.Pre nego što odložite „agsice“, pustite ih da se do kraja osuše. Ako ih spakujete dok su još imalo vlažne, na njima može da se stvori buđ i da ih uništi.Ovo će sačuvati njihov originalni oblik dok stoje odložene u kutiji. A da se prašina ne bi lepila za čizme, preko njih navucite najlon kese pre nego što ih spakujete za sledeću sezonu.

