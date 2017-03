ODLIČNA VEST: Naučnici potvrdili da vitamin C UBIJA RAK! Žena 09:10, 18.03.2017. 7

Poslednje naučno istraživanje pokazalo je da vitamin C ima specifično dejstvo na matične ćelije karcinoma i da može da dovede do uništavanja kancerogenog tkiva.

Časopis "Oncotarget" objavio je rezultate istraživanja koje su sproveli naučnici sa Salford univerziteta u Mančesteru i došli do saznanja da vitamin C i do deset puta efikasnije deluje u borbi protiv ćelija karcinoma od leka 2-DG koji je u probnoj primeni.

Naučnici su testirali uticaj tri prirodne supstance (caffeic acid phenyl ester (CAPE), silibinin i ascorbic acid), tri eksperimentalna leka (actinonin, FK866 I 2-DG), i jedan klinički lek (stiripentol) na razvoj ćelija i tkiva karcinoma.

Ovo je prvo naučno istraživanje koje je otkrilo da vitamin C (ascorbic acid) može biti korišćen u uništavanju ćelija karcinoma.

"Analizirali smo efekat niza prirodnih supstanci na matične ćelije karcinoma, uključujući silibinin iz mlečnih namirnica i neke sastojke iz derivata pčelinjeg meda, ali daleko najbolje rezultate postiže vitamin C. To je jeftini, prirodni, neškodljivi i lako dostupni resurs koji bi mogao postati važno oružje u borbi protiv opakih karcinoma", rekao je Majkl P. Lisanti.

Istraživanje je pokazalo i veliki potencijal eksperimentalnog leka FK866 i antibiotika actinonina.

Nobelovac Linus Pauling je ranije otkrio da vitamin C može biti korišćen u lečenju karcinoma, a terapija tim vitaminom je za 25 odsto smanjila smrtnost karcinoma dojke kod pacijentkinja u Japanu. Međutim, poslednje istraživanje britanskih stručnjaka je otkrilo konkretno da vitamin C sprečava energetske procese unutar ćelijske mitohondrije karcinoma.

"Ovo je još jedan dokaz da vitamin C i druge netoksične supstance mogu imati ulogu u borbi protiv karcinoma. Rezultati su obećavajući", rekla je Gloria Bonučelli, vođa istraživačkog tima sa Salford univerziteta.

