IZLEČIO SAM RAK PŠENIČNOM TRAVOM: Detaljna uputstva i recept čoveka koji je odbio hemioterapiju!

Kada su lekari rekli 74-godišnjem Deniju Mek Donaldu iz Irske, da ima rak želuca, tako žestok da je najverovatnije da će ga ubiti u roku od tri meseca, on je odlučio da ignoriše njihove savete kako bi izbegao tretman toksične hemioterapije i da prihvati prehrambeni pristup ozdravljenju.

Četiri godine kasnije, Deni je sjajno, zahvaljujući dnevnom protokolu koji je usvojio i koji uključuje i ispijanje sokova pšenične trave (mlade pšenice), hranjive guste "superhrane" s raznim neverovatnim zdravstveneim beneficijama.

Prema pisanju medija Sunday World, Deni je postao svestan svog stanja kada mu je čir na želucu odjednom eksplodirao u njegovom stomaku. Nakon što je prevezen u bolnicu s farme na kojoj živi, lekari su se borili da suzbiju krvarenje, da bi pritom otkrili da je Deni zapravo imao težak oblik raka želuca koji se proširio po celom telu.

Oni su ga upozorili da je jedini način na koji bi se oslobodio od raka, prema njihovom mišljenju, bio prolaz kroz konvencionalno lečenje – hemioterapija i zračenje.

Za razliku od većine ljudi, Mek Donald je odlučio da istraži druge metode lečenja. Kasnije je obavestio svoje lekare da se opredelio za vlastiti domaći tretman koji uključuje mladu pšeničnu travu.

Nimalo iznenađujuće, doktori su bili prilično ljuti, ističući kako će on biti "mrtav u roku od nekoliko nedelja", ako bi odbio njihove doktorske savete. Ali Deni je izabrao pšeničnu travu umesto hemioterapije.

"Rekao sam doktorima da nisam bio spreman da se podvrgnem toku lečenja koji mi je predložen. Znao sam da će me ubiti. Oni su bili besni što sam došao do tog zaključka. Moj privatni doktor me je upozorio da ću biti mrtav za tri meseca", istakao je Mek Donald.

Denijev izbor za korišćenje pšenične trave kao tretmana za njegov rak se temeljio na brojnim iskustvima za koje je čuo od prijatelja o čudesnom lekovitom svojstvu zelene pšenice.

"U roku od sedam dana osećaj peckanja koji sam imao je otišao, i ja sam se osećao puno bolje. Prestao sam da uzimam tablete koje su mi bile propisane i od tada nisam uzeo ni jednu tabletu do dana današnjeg. Mesec dana kasnije bol je potpuno nestao i znao sam da sam na putu oporavka. Pšenična trava je delovala. Napravio sam pravu odluku nakon odbijanja saveta doktora", rekao je on.

Takođe, Mek Donald je dobio svu težinu koju je izgubio kao rezultat korišćenja lekova za njegovu bolest. Počevši sa samo jednom 28 grama pšeničnog soka dnevno, kasnije je stigao do 200 grama pšenične trave na dan. Deni kaže da je uspešno izlečio rak.

"Znam puno doktora koji misle da pšenična trava nema kvalitete i sposobnosti za ubijanje raka, ali ja sam živi dokaz da to nije istina i da ona funkcioniše", dodaje on.

Mlade zelene travke žitarica, koje se melju, danas su apsolutni hit za sve moderne ljude kojima je potrebna dodatna snaga prirode.

Lišće mlade zelene pšenice jedna je od spektakularnih namirnica krcatih materijama sa dobrim efektom na organizam. To je zapravo mlada zelena pšenica ubrana pre razvitka zrna (plodova) i transformacije u stabljiku zlatnih klasova. Kao mlada biljka, pšenica sastavom više liči na zeleno lisnato povrće nego na žitarice. Bere se kada je visoka oko 15 do 20 cm kako bi se optimalno iskoristili nutrijenti koji iz zrna prelaze u lišće. Potom se provodi ekstrakcija i sušenje, a zatim nastaje zeleni prah koji se može otopiti u vodi ili dodati raznovrsnim zdravim voćnim i povrtnim sokovima.

Ispijanje sokova od mladih zelenih žitarica danas pouzdano predstavlja snažno detoksikacijsko sredstvo i izvor antioksidanata, pa se veruje da može da zaštiti čoveka od brojnih bolesti današnjice.

Kada se uzgaja u organskim uslovima, lišće mlade pšenice zadržava 82 od 92 minerala prisutnih u zemlji, a procenjuje se da 1 kašičica praha mlade pšenice (3g) sadrži istu količinu minerala kao i pola kilograma organski uzgojenog voća i povrća.

Lišće mlade pšenice sadrži vitamine A, C, B, E i K, kao i minerale koje nalazimo u zemlji uključujući kalcijum, magnezijum, gvožđe, cink, kalijum, fosfor i kobalt.

Odličan je izvor aminokiselina i enzima, a budući da sok lišća mlade pšenice nije termički obrađen, ne dolazi do promene njihove strukture uzrokovane toplinom.

Specifičan nutritivni sastav lišća mlade pšenice osigurava povoljno delovanje na kožu, kosu i nokte. Zbog brojnih biljnih hemikalija koje sadrži smatra se da poseduje antikarcinogeni i detoksikacijski efekat. Deluje povoljno i na probavu, prevenciju bolesti srca i krvnih sudova, i uopšteno obogaćuje ishranu.

Posebno se preporučuje kod oslabljenog imuniteta, osobama izloženim povećanim psihičkim i fizičkim naporima, sportistima, nakon operacija i u vremenu oporavka od bolesti, dijabetičarima, a i kod neredovne i jednolične ishrane.

Mlada pšenica odlično se uklapa u strategiju očuvanja zdravlja na prirodan i ekološki održiv način u svrhu povećanja nivoa životne energije.

Ukus soka mlade pšenice u početku se može činiti neobičnim, pa se preporučuje da se pšenica kombinuje sa nekim drugim voćnim ili sa sokom od povrća. Posebno se dobro slaže sa sokom od jabuke.

Zbog intenzivnog ukusa i visokog sadržaja nutrijenata, počinje se sa oko 3g dnevno (jedna kašičica praha), a zatim se postupno povećava količina do oko 6 g dnevno (dve kašičice praha).

(kucnilekar)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia