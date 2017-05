SAČUVAJTE MLADOST: Ovo nikako ne smete da radite, inače će vam koža brže ostariti

Verujemo da ste već dobro upoznate s činjenicom koliko je važno da svako veče skinete šminku pre odlaska u krevet. No, htele vi to priznati ili ne, znamo da vam se ponekad dogodi da to ne učinite. Evo zbog čega ne smete da preskačete skidanje šminke:

1. Akne

Ako mislite kako se ovaj kožni problem javlja samo kod tinejdžera, grešite . Zatvorene pore obično dovode do akni i upala, pa imajte to na umu.

2. Starenje

Naučno je dokazano kako se svako veče vaša koža regeneriše. Ako je pravilno ne čistite, ona će i brže stariti. Vaša će koža tako biti sivkasta i bez sjaja, a pojaviće se i prerane bore. Upravo zato vam ne bi trebao biti nikakav problem odvojiti nekoliko minuta na ovu noćnu rutinu.

3. Regeneracija kože

Kao što smo već ustanovili, svako veče naša se koža obnavlja, njene stanice se regeneriraju brže noću, a uklanjanje šminke svakako pomaže tom procesu. Takođe, nemojte zaboraviti na nanošenje hidratantne kreme nakon čišćenja.

4. Alergije

Vaša koža može biti sklona alergijskim reakcijama, čak i ako dosad niste primetili vidljive simptome. Spavanje sa šminkom tako vam može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Simptomi se često ne pojave odmah, ali s vremenom na videlo izlaze crvenilo i svrbež.

5. Pigmentacija kože

Jeste li ikad primetile one tamne mrlje na licu, koje neke žene ne mogu prikriti čak ni uz najbolju bazu? Njihova pojava nije uvek povezana s čestim izlaganjem suncu ili procesom starenja. One mogu biti i posledica hroničnih alergijskih reakcija, ako kožu ne čistite ispravno i baš svaki dan. Nošenje šminke može uzrokovati neke ozbiljne poremećaje pigmentacije.

6. Isušivanje usana

Čak i ako ne vidite ostatke ruža ili sjaja na svojim usnama do trenutka kada idete u krevet, oni nastavljaju dehidrirati kožu te na kraju dovode do suvih i ispucalih usana.

7. Crni krugovi ispod očiju

Ostavljanjem šminke na licu koža ispod vaših očiju uskoro će postati tamnija. Drugim rečima, na putu su mračni i natečeni krugovi i vrećice ispod očiju.

8. Otpadanje trepavica

Baš nikada ne ostavljajte maskaru na trepavicama kada idete u krevet. Zašto? Ona se suši preko noći, uzrokuje otpadanje trepavica, a vaši kapci postaju nadraženi i natečeni. Preporučujemo uklanjanje iste jastučićem od vate, pomoću nežnih pokreta prema dole, za najmanje štete.

