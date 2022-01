MISICA IMA 2 BRAKA IZA SEBE?! Otkrila ŠOK detalje svoje prošlosti u programu uživo, bila sa POLITIČAROM KOJI JE U VRHU DRŽAVE!

Misica Sofija Una Manić otkrila je u emisiji Kontrashow da iza sebe ima dva braka.

- Ivan ima dete, ali on je to odmah i rekao. Meni to ne predstavlja problem, i ja imam dva braka iza sebe. Ja sam se tu desila, ja i moji kriterijumi i standardi. Standardi su porasli pa su tako oni postali i bivši - ispričala je Sofija.

Potom je i otkrila da je njen bivši suprug političar, nije htela da mu otkriva ime, već je samo rekla njegove inicijale J.J. Za njega kaže da je u vrhu države

foto: Kurir televizija

Misica je priznala da je zamerila svom cimeru Davoru što joj nije odmah po ulasku rekao da ima ženu i dvoje dece.

- Nas dvoje smo ušli zajedno kao rijaliti par, ne razumem što je ćutao da je oženjen i da ima dvoje dece. Ne mogu da verujem da te osnovne stvari rekao o sebi. To je valjda ponos imati porodicu. Damira svi znamo, on je harizmatičan, šmeker je iako je zauzet Kristinom, mota se i oko drugih žena. On malo šara - kaže Sofija Una.

foto: Kurir televizija

Podsećamo, po ulasku u rijaliti Bar uplovila u ljubavnu vezu sa cimerom Ivanom Neškovićem.

Kurir.rs

