SOFIJA UNA SE POKAJALA: Izblamirala sam se što sam imala s*ks sa Ivanom u Baru! Žestoko oplela po cimerima! ŠOK INTERVJU

Na opšte iznenađenje, misica Sofija Una Manić napustila je rijaliti "Bar" u ponedeljak uveče. Ona je dosta teško podnela otkaz, te u intervjuu za Kurir nije krila razočarenje zbog toga što je ispala iz trke za 30.000 evra.

- Očigledno nepravda i ružne stvari i ružne namere pobeđuju u ovom svetu. Pošteni ljudi gube. Mislim da ne zaslužujem ovo i da ovde niko nije izdržao sve ovo što sam ja izdržala i na poslu i privatno. Previše prljavštine o meni je otišlo u etar. Moja misija je ovde završena, mislim da ću se dobro odmoriti od svega ovoga - istakla je Sofija na početku razgovora.

Bila si konstantno na meti napada skoro svih takmičara. Zašto si im bila najomraženiji lik?

- Tolike napade sam pretrpela da je to strašno. Nek uživaju sad, nek se kolju međusobno, verujem da će im sad biti divno bez mene, jer sam im ja bila najveći problem.

Kako će se snaći sada kada si ti dobila otkaz?

- Sada će tek da se svađaju i da pokažu svoje pravo lice. Bilo im je lako preko mene, e sad ćemo da vidimo kako će bez mene. Bilo je najlakše da udaraju po Sofiji Uni, jedva čekam da vidim kako će to sve izgledati bez mene.

Zašto je Ksenija jedva čekala da ti vidi leđa? Šta imaš da joj poručiš?

- Što se tiče Ksenije, ne znam zašto me je mrzela, verovatno iz nekog njoj poznatog razloga. Nju ni u Sloveniji ne vole, devojci je zanimanje da se skida za Onli fens, šta tu ima dalje da se priča. Imam samo da joj poručim da sam jedva uspela da se spakujem koliko ja imam garderobe i svojih stvari, toliko o tome da ja nemam svoju garderobu ovde, kao što je pričala.

Dosta pažnje u medijima izazvali su tvoji bivši muževi. Kako oni gledaju na tvoje učešće u rijalitiju i na priču da si zatrudnela sa Ivanom?

- Kad bi ta izmišljena priča bila istina, mislim da bi se moji muževi šlogirali, pogotovo drugi. Bio bi u fazonu, sa mnom si bila 11 godina, nisi htela da rodiš dete meni, koji sam bukvalno sve tebi u životu podredio. Zato smo se i razveli, ja nisam htela to. Ja finansijski sama mogu da gajim dete.

Najviše pažnje privukao je tvoj odnos sa Ivanom, s kojim si imala i seks. Kasnije si javno priznala da si se pokajala zbog toga.

- To mi je definitivno najveća greška. On je jako agresivan, štipao me je u krevetu, to je počeo da radi posle nekoliko noći. Ivan se meni totalno drugačije predstavio. On je blam, izblamirala sam se time što sam se smuvala i imala seks s njim. On je jedna kukavica, to se videlo kad je počeo da poriče da smo imali seks. Ako ja kao žensko mogu da priznam to, a uopšte se ne ponosim time, ne razumem njegov postupak. To je ljudska potreba.

Ko će ti nedostajati iz "Bara"?

- Nedostajaće mi Marko i Aleksa, on je super dečko. Mislim da će on tek da zaigra i da će im okrenuti glavu naopako. Želim im svu sreću i imaju moju podršku, kao i Sven i njegov tata. Divni su, želim im da ostanu do samog kraja.

Na kraju, šta imaš da poručiš ljudima koji su glasali za tebe?

- Hvala svima koji su glasali za mene i za svu podršku iz spoljnog sveta, meni je to najveća satisfakcija. Fanovi koji su bili na mom rođendanu su mi rekli da sam im draga i mila, da imaju najlepše moguće mišljenje o meni - meni je to važno, sve drugo pada u vodu. Najviše sam zahvalna Kuriru jer sam zahvaljujući vama dobila medijsku pažnju koju nisam mogla ni da zamislim. Prva sam bila gost u svim emisijama koje su najgledanije.

