VITA TAROT U BARU! Čovek koji je krivio sebe za smrt Jelene Marjanović došao da pročisti čakre SEKSI SLOVENKI

Barovci su organizovali karaoke žurku, a jedan od gostiju bio je Vitomir Tomić poznatiji kao Vita Tarot.

foto: Kurir televizija

Vita je sedeo u separeu sve vreme, a u jednom momentu je izmasirao slovenku Kseniju kako bi joj pročistio čakre.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, pre 5 godina u intervjuu za Espreso Vita je ispričao da krivi sebe što je Jelena Marjanović doživela tragičnu sudbinu zato što joj jednom prilikom tokom nastupa nije dao amajliju koju inače daje dragim ljudima.

- Kada sam bio u vili "Parova", primetio sam bleštavi kristalni luster. Odmah sam znao da su kristali idealni za talismane. Skidao sam redovno sa njega lančiće, pa sam na kraju i platio kaznu od 150 evra, ali nije mi žao jer su svi talismani koje sam poklonio doneli sreću onima koji su ih dobili. Redovno sam ih poklanjao pevačicama koje su nam pevale u "Parovima", gotovo svima, osim Jeleni Marjanović. Ono što me je omelo da Jeleni dam talisman jeste to što sam pazio na Zmaja od Šipova. Naime, sve vreme sam ga držao na oku jer je voleo da spopadne svaku pevačicu koja uđe u vilu. Kada je Jelena ušla, produkcija je odlučila da će svako ko priđe pevačici biti kažnjen, tako da nisam hteo da rizikujem i da joj prilazim kako bih joj dao talisman. Sada me ta misao progoni jer bi možda imala više sreće da sam joj dao kristal - kaže Vita, koji otkriva da je imao priliku da nekoliko puta masira Zorana Marjanovića i da je tada osetio negativnu energiju - rekao je tada Vita.

