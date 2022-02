BAROVCI IZBAČENI IZ KOLOSEKA! Radiće u 3 smene, po 3 tima, a novi vođa već OČAJAN: Sledi im PAKLENA NEDELJA!

Ova nedelja razlikuje se od svih prethodnih, jer su barovci izbačeni iz komfor zone!

Rada i Rade Vasić odlučili su da ostanu s barovcima još nedelju dana, a njih dvoje su izabrali novog vođu. Kako su otkrili, izbor je bio lak, a odluku su doneli nakon što im je menadžer Nenad saopštio da je ova nedelja na njima.

Presudili su da ovonedeljni vođa bude Davor Dermanović.

foto: Kurir televizija

"Videli smo da je on pravi za to da bude vođa. Naša odluka je da to bude Davor, sretno! Koliko smo mi primetili, radnik si i spreman si za sve, i za koktele i za posluženje", obrazložili su Vasići.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

"Nisam ni slutio, nadao sam se da će to biti neko drugi. Mrzim te stvari, sad da se mačujem s njima...", rekao je Davor, koji nije baš bio oduševljen novom titulom.

Menadžer mu je saopštio da ga čeka paklena nedelja, mada ovo nije prvi put da se Davor našao u ovoj zahtevnoj ulozi budući da je već bio vođa, ali zajedno sa Sanjom.

foto: Kurir televizija

"Iskreno te molim da ovo ozbiljno shvatiš i da nemamo problema kao prošle nedelje", rekao mu je menadžer Bara Nenad, a Davor je obećao da će se potruditi da ispoštuje sve.

Ova nedelja u rijalitiju se razlikuje od svih dosadašnjih, jer neće biti dva tima, već tri - Davor će biti vođa jednog, Rada drugog, a Rade trećeg tima. Osim toga, ove nedelje je u Baru uvedena i treća smena! Zaplet je to što ekipe neće raditi zajedno u smeni, pa će barovci biti izbačeni iz komfor zone.

foto: Promo

