ONA JE MAG MANIPULACIJE! Ksenija razvija taktiku da IZBACI s*ksi taticu i Svena: OBRĆE IGRAČE i krči sebi put do POBEDE!

Ksenija Kranjec uveliko razvija taktiku za pobedu.

Kako se već dva puta našla na vrućoj stolici počela je da vrbuje učesnike Bara da nju izaberu za omiljenu, a Svena i Darka nominuju za izbacivanje.

- Ja imam plan. Ti mi daš plus, Ivan mi da plus, Davor, Damir mi da plus. Ako se desi da je neko omiljeni, na primer ja, popričaću sa vama šta da radimo. A može da se desi da Darka nominujemo, Sven bude omiljeni i Davor će staviti opet mene... Ne možeš drugačije - rekla je Ksenija Dejani Deletić.

- Gledaš ko se sa kim druži, ko te kako gleda, nije svejedno. Ja sam prvo gledala da ne ispadnem prve nedelje da mi se ne smeje ceo Kragujevac, a sada sam u fazonu da mi je žao da ne dođem do kraja, kad sam već dovde došla - iskrena je bila Dejana.

- Ako si za to, onda imamo derbi u četvrtak. ne možemo drugačije. Uhh kako ćemo ih ...

- Ipak kada su nominacije, dvoje ljudi ne znači ništa... I te kako premišljeno rade taj čovek i njegov sin - kaže Ksenija za Darka i Svena.

