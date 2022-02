POGLEDAJTE NOVU SVAĐU IVANA I KSENIJE! UNIŠTILI CEO STAN Svađa se sa njom pa joj dolazi u krevet da plače IPAK, SVE MU JE VRATILA!

Ivan Nešković i Ksenija Kranjec napravili su karambol u stanu! Oni ne prestaju sa svađom.

U večerašnjoj epizodi gledaćete šta su sve radili tokom dana. Takođe, ne prestaju sa psovkama, svađom, čak i lomnjavom i uništavanjem stvari jedno drugom. Čak su napravili i pravi haos u stanu u kom su smešteni za vreme boravka u rijaliti Baru.

Sve je počelo kada su se našli u istoj smeni u Baru.

1 / 8 Foto: Kurir televizija

- Kad se raskida, raskida se, a ne sad da se svađaš sa njim - prokomentarisala je Rada.

Ksenija joj je odmah odgovorila.

- Jesam li ja otišla, a on je dečko došao u pet ujutru da mi plače i da me grli. I da me budi - rekla je Ksenija.

foto: Kurir televizija

- Tako je. Zar je to nešto loše? Ok, neću da dolazim. Neću ja da budem žrtva. Ja ne pričam ništa loše - rekao je Ivan Kseniji.

Onda je na red došao šank i Ksenija je ušla u šank gde je bio Ivan.

foto: Promo

- Moja je smena, izađi - rekla je Ksenija i onda je počela nova svađa.

Onda su otišli u stan i ispred svih barovaca napravili haos u spavaćoj sobi, a onda i u dnevnom boravku!

foto: Promo

Podsetimo, najintrigantniji ljubavni par u rijalitiju "Bar", do tada bili su upravo Ivan Nešković i Sofija Una Manić žestoko su se sukobili na poslu.

Naime, Nešković je izno niz uvreda na njen račun, a u jednom trenutku joj je oteo telefon iz ruke.

"Prostačino jedna nevaspitana. Jadna ta žena što te je trpela", rekla je Sofija.

"Jadni ti što su bili sa tobom 10 godina", odbrusio je on tada.

foto: Kurir televizija

A sada je Sofija Una Manić počela da dolazi u Bar. Hoće li svađa eskalirati? Pratite Bar.

