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Jedno od najmostruoznijih višestrukih ubistava u Srbiji dogodilo se 24. januara 2005. godine, a slučaj je dan danas pod velom misterije i nerazjašnjenih detalja. Ubistvo se dogodilo u zajedničkom dvorištu u kojoj su dve kuće na Segedinskom putu. Ubijeni su Jožef i Jolan Salma, njihov sin Nandor, snaja Neli i njihovo dvoje dece, David (13) i Beti (9).

Masakr porodice Salma otkriven je kada su iz škole počeli da se raspituju kod oca od snajke jer Beti i David nisu dolazili na nastavu. U ubijenoj porodici niko se nije odazivao na pozive, pa je otac snaje otišao da proveri šta se dešava. Zbog snega koji je pretrpao dvorište i kuću posumnjao je da se nešto stravično dogodilo, pa je odmah obavestio policiju.

Rekonstrukcija tragedije

Foto: Printscreen

Prema navodima istrage najstariji Jožef je sedeo za stolom, dok je supruga prala sudove, a oboje su nađeni u lokvi krvi na uglu kuhinje, a po svemu sudeći pružali su otpor napadačima. Njihov sin Nandor (40) je ubijen hicem iz pištolja kada je zločincima otvorio vrata spratne kuće. Tragovi po radijatoru, nameštaju i zidovima ukazuju da je ubica, ili više njih, ispalio više hitaca, nego što je pronađeno u telima porodice.

Njegova supruga Neli je, po svemu sudeći, tražila je pokrivač za sina u tom trenutku, pa je nađena mrtva u toj sobi na spratu. Kako se smatra, hici su počeli da se ispaljuju dok se nezvani gost penjao uz stepenice, jer su tragovi pronađeni u tom delu kuće, kao i regalu.

Dečak David je upucan u kupatilu, a najmlađa Beti je sustignuta u njenoj sobi na spratu. Nađeno je beživotno telo Beti tik uz vrata od terase, a ručka od balkona je bila skroz razvaljenja. Navodno je pokušala da pobegne, a ubijena je smrtonosnim hicima u predelu grudi.

Foto: Ilija Ilić

Imućna porodica uživala u luksuzu

Stravični zločin ostavio je i pitanje imovine jer je porodica Salma imala i te kako vredne materijalne stvari u posedu. Iza njih ostale su četiri kuće u Horgošu, jedna u Domaseku u Mađarskoj, veliki voćnjaci jabuka i breskvi, četiri putnička automobila, kombi, kamion, ali i pet traktora sa priključnim mašinama. Prema rečima meštana, porodica Salma je živela povučeno, bez bliskih kontakta sa okruženjem, prijateljima, pa čak i rodbinom.

Jožef je važio za sposobnog trgovca voćem, a njegov sin Nandor je imao kuću u Horgošu koja je bila još luksuznije opremljena. Nađena je dokumentacija koja govori da su njih dvojica osnovali firmu u kojoj je svako imao početni ulog od 50.000 evra.

Jedini naslednik bogatstva

Foto: Kurir TV

Ilonka Gazdag je bila ćerka Jožefovog brata i praktično je ostala jedina preživela bliska članica porodice. Godinama kasnije javno je govorila o tome da želi da se slučaj reši i da sazna ko je ubio članove njene porodice.

Ipak, u ispovesti za Telegraf, ona je rekla da je duševno obolela nakon toga, da su njen muž i ona počeli da žive u kući Salminih, ali da je brzo ostala i bez jače polovine.

- Ne idem više na groblje, ne mogu. Moj sin ide. Teško mi je da pričam jer cepam ionako nezaraslu ranu. Ne smem ni album sa slikama da otvorim, najteže mi je decu da gledam. Od svega sam duševno obolela, život mi je protekao pod senkom svega toga. Izgubljena sam, a iz svoje kože ne mogu. Moj muž je iste godine kako smo se tamo preselili umro od raka. Više nemam čega da se bojim - rekla je ona.

Objašnjava da su iz svog stana prešli u kuću u kojoj se desilo ubistvo, jer im je rečeno da će živeli, ne živeli u njoj, svakako platiti porez.

- To je trebalo moj otac da nasledi, ali on je umro pre - kaže dodajući da ona nema sestru ni brata, baš kao Nandor, koji je bio jedinac.

Brata se seća po najlepšem. Ipak, kaže da joj informacije o sukobu sa zakonom nisu poznate.

"On je bio zdrav, lep dečko, visok, jak", opisala je tada Nandora i dodala da je sa celom porodicom Salma imala divan odnos.

Salma navodno ubijena zbog dijamanata?

Do danas je izdato samo jedno šturo saopštenje povodom pravog smaknuća porodice Salma.

"Imamo čvrsta operativna operativna saznanja da je porodica Salma ubijena zbog dijamanata, koje su držali u kući. Deo vrednih dragulja bio je usađen u nakit. Pretpostavljalo se da je zločin počinjen iz koristoljublja, jer je u kući izvršena premetačina, a nije ih interesovao novac. Tokom uviđaja pronađeno je više hiljada evra. Razbojnici su, ostavljajući novac, hteli po svemu sudeći da skrenu pažnju na neki drugi pravac istrage", rekli su tada nadležne institucije.

Policija je u kućama, gde su zatečena tela, pronašla oko 13.500 evra. Inače, u Horgošu je saslušano više hiljada ljudi i na desetine ih je bilo na poligrafu, ali su ubice ostale neotkrivene.

Kako je jedina preživela rođaka rekla, kuća je uvek imala 25 do 30 radnika koji su obavljali razne poslove za Jožefa.

Foto: Kurir TV

Ono što je i dalje šokira jeste da su tela pronađena sa tolikim zakašnjenjem.

- Zvoni telefon da su svi pobijeni. Njih šestoro, to je bilo na sahrani strava i užas. To veče kad su nam javili šta se desilo, mi smo odmah seli u kola, ali već je bila traka izvučena, nisu nam dali da dođemo bliže. Svugde je gorelo svetlo. Po 25 ili 30 nadničara stric je imao uvek, a nedelju dana niko nije došao da ih obiđe. Ne kažem da niko nije znao, nego da niko nije došao i da nije hteo da se umeša", rekla je tada Ilonka.

Kaže i da ne zna da li je postojao neki problem zbog koga bi mogli biti ubijeni.

"Ne znam, to neće da kažu. Ni dan-danas nisu rekli"

Kaže i da je "svašta čula" o svojoj porodici, te da se cela naježi od tih priča. U vezi sa navodima da je Nandor bio umešan u pucnjavu u Mađarskoj, te da zbog toga nije dobio pasoš, kaže da u njih ne veruje.

"Ne verujem u to. Pričali su i to da je imao kafanu u Mađarskoj, tamo je bila neka pucnjava i takve stvari. Ne znam ništa. Znam jedino da su ga uhvatili tu na granici kod Horgoša i odveli za Beograd", rekla je.

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