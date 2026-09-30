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Niška policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila pedofila D. D. (46) zbog sumnje da je 26. septembra obljubio devojčicu (12)!

Kako se saznaje, napasnik i žrtva su se odranije poznavali, što je on iskoristio da zadobije njeno poverenje i sa njom je imao seksualni odnos. Na saslušanju se pravdao da nije znao da je devojčica tako mlada i tvrdio da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi.

Užas

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, D. D (46) otišao je 26. septembra u popodnevnim satima sa jednim svojim prijateljem u jedno selo, gde se našao sa devojčicom i njenom sestrom (15).

- Njih dvojica su namamili maloletnice obećanjem da će ih povesti u provod, što su devojčice prihvatile. Odvezli su se do jedne kafane u Nišu, gde su zajedno jeli i konzumirali alkohol. U jednom trenutku, osumnjičeni D. D. je počeo da se neprimereno ponaša prema devojčici. Dodirivao ju je na način koji nije dovodio u sumnju njegove namere, zbog čega su reagovali njegov prijateIj i sestra žrtve. Upozorili su ga da devojčica ima samo 12 godina, te da nije u redu da se prema njoj odnosi na takav način - objašnjava izvor upoznat sa ovim događajem.

Uprkos upozorenjima da se radi o detetu, D. D. je odlučio da realizuje svoju nečasnu nameru.

- On je odveo devojčicu u jedan stan u Nišu, u vlasništvu osobe koja nije umešana u ovaj slučaj. U tom stanu je D. D. obljubio devojčicu. Njena sestra je shvatila o čemu se radi i iste večeri alarmirala policiju, koja je odmah upućena na lice mesta radi obezbeđivanja tragova krivičnog dela. Istovremeno, jedna patrola je upućena i na adresu osumnjičenog, koji nije odmah pronađen, ali se po saznanju da je tražen sam prijavio organima gonjenja - objašnjava izvor i dodaje:

- Devojčica je takođe ubrzo pronađena u jednom parku u Nišu i upućena u medicinsku ustanovu radi forenzičke obrade. Ustanovljeno je da je odnos bio dobrovoljan, nije bilo povreda, niti bilo kakvih tragova prisile, što osumnjičenog nije amnestiralo od krivične odgovornosti s obzirom na to da Krivični zakonik obljubu deteta predviđa kao krivično delo.

Ima dosije

Osumnjičeni manijak, suočen sa dokazima, priznao je izvršenje krivičnog dela, ali se pravdao da mu je devojčica izgledala starije, te da je ona dobrovoljno pristala da sa njim stupi u intimni odnos. S obzirom na to da je žrtva krivičnog dela dete, u ovaj slučaj uključio se i Centar za socijalni rad.

Osumnjičenom za obljubu deteta određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje nadležnom tužiocu.

Ukoliko bude osuđen, preti mu kazna zatvora od pet do 12 godina, koliko Krivični zakonik predviđa za obljubu deteta.

Prema nezvaničnim informacijama, D. D. je i ranije imao posla sa policijom, ali ne zbog seksualnih delikata.