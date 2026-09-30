Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu zakazano je sednicu na kojoj će se od 19. do 30. oktobra razmatrati žalbe na presudu kojom je veće Specijalnog suda prošle godine Darka Šarića osudilo na šest godina zatvora zbog pokušaja diskreditacije Nebojše Joksovića, svedoka saradnika u drugom postupku koji se protiv Šarića vodio zbog šverca kokaina.

Šariću se, podsetimo, sudilo i za planiranje ubistva Joksovića, ali ga je sud oslobodio tih optužbi za koje, prema presudi, nije bilo dokaza.

- Sednica Apelacionog suda zakazana je od 19. do 30. oktobra, ali mi unapred ne znamo da li će ona trajati tri ili deset dana - rekao je juče Šarićev advokat Dalibor Katančević.

Duško Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Istom presudom, podsetimo, osim Darka Šarića osuđeni su i policajci Danilo Stojanović i Milutin Radovanović na po tri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, kao i Duško Mirković koji je kažnjen sa dve i po godine za odvanje službene tajne. Šarićev bivši advokat Dejan Lazarević je osuđen na tri i po godine zatvora i zabranu bavljenja advokaturom u trajanju od sedam godina. Marko Vukić i Stefan Andrejić osuđeni su na po četiri godine i tri meseca zatvora, Bojan Stanojković na tri i po godine zatvora, Nikola Spasojević na tri, a na po godinu dana su osuđeni Aleksandar Bošković i Šarićev mlađi brat Duško. Sud je na četiri i po godine osudio i Uroša Radovanovića, a svih optužbi su oslobođeni Danilo Odović, Milan Vučinić i Arso Šarić.

- Na ovu presdu žalili su se tužilaštvo, branioci okrivljenih kao i sami okrivljeni. Veće Apelacionog suda koje će razmatrati ove žalbe ima mogućnost da presudu potvrdi, preinači u pogledu kazne i krivice, otvori samo glavni pretres i pre donošenja odluke izvede pojedine dokaze, ili da presudu ukine i da naloži da se postupak vodi iznova - objašnjava sagovornik Kurira.

On navodi i da okrivljeni nisu u obavezi da prisustvuju ovoj sednici.