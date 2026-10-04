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Policija u Čačku uhapsila je S.M. (37) i Đ.M. (31) iz tog grada zbog toga što je u stanu koji oni koriste pronašla različite vrste droge i kreatin, saopštila je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, policija je pretresem stana i drugih prostorija, u okolini Čačka, koje osumnjičeni koriste, pronašla ukupno 5,5 kilograma sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu kanabis, više od 30 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.

Osim toga, policija je pronašla i 140 grama kreatina, koji se koristi za uvećanje mase, kao i vagicu za precizno merenje sa tragovima bele praškaste materije.

Foto: MUP Srbije

Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku.