ANDREJA (13) ZVERSKI UBIO ŠKOLSKI DRUG! Izbo ga 37 puta, u telefonu skrivao šokantne fotografije, a motiv je misterija već 3 godine (foto)
- Tri godine od ubistva Andreja Simića u Niškoj Banji, porodica i dalje živi sa posledicama tragedije u kojoj je dečak, prema sumnjama, izboden 37 puta.
- Protiv roditelja maloletnog M. M. vodi se postupak pred Višim sudom u Nišu zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.
Duge i bolne tri godine prošle su od stravičnog ubistva trinaestogodišnjeg Andreja Simića iz Niške Banje. Dečak je 5. oktobra 2023. godine izgubio život nakon što ga je, kako se sumnja, njegov vršnjak i dobar drug M. M. izbo nožem čak 37 puta. Andrej je tog jutra došao kod školskog druga pre polaska u školu, a njegovo telo pronađeno je nekoliko sati kasnije u potkrovlju kuće.
Andreja i M. M. poznavali su se još od vrtića i zajedno su išli u školu. Tog kobnog jutra ništa nije ukazivalo na zločin koji će potresti Nišku Banju i celu Srbiju.
Prema ranijim informacijama, Andrej je svog školskog druga posetio pre odlaska u školu, nakon čega je, kako se sumnja, usledio napad nožem. Telo dečaka pronađeno je u prepodnevnim časovima u potkrovlju kuće. Nakon toga je M. M. izašao napolje, krvav i u stanju šoka.
- Dečak-ubica M.M. i Andrej poznavali su se još od vrtića, išli su zajedno u školu. Za ubijenog dečaka svi u okolini i školi imali su samo lepe reči, to je dečak koji je bio vrlo vaspitan, nikada nije pravio probleme. Nakon ovoga što se desilo u toj porodici ništa više nije isto, Mića i Sanja ostali su bez svog sina i to je nešto što će ih pratiti celog života - priča izvor blizak porodici.
Teško jutro za porodicu Simić
U domu porodice Simić i danas je teško. Od Andrejeve smrti, kako pričaju njegovi najbliži, gotovo da ne prođe dan bez sećanja na dečaka koji je, prema rečima porodice i prijatelja, unosio radost u živote svojih najbližih. Njegov svaki rođendan, 11. jun, roditelji Mića i Sanja dočekuju na groblju.
Andrejev otac ranije je govorio o planovima koje je njegov sin imao za budućnost i o tome kako je zamišljao svoj život kada odraste.
- Andrej je bio dobar đak, sa lakoćom je dobijao dobre ocene ali sebe nije video u šablonu kakva je naša svakodnevnica. Imao je običaj da nam kaže da ne bi voleo da toliko vremena provodi na poslu, već da će kad odraste svoju inteligenciju iskoristiti na način da obezbedi sredstva za život ali da ima priliku da svoje vreme ispuni lepim stvarima. Zato je sebe video u sportu a želeo je da ima svoju firmu i radnike što bi njemu dalo priliku da ima više slobode - govori je ranije neutešni otac.
Obdukcioni nalaz na 16 strana
Posebno teško za porodicu bio je obdukcioni nalaz, ispisan na čak 16 strana. U njemu je opisano 37 ubodnih rana koje je Andrej zadobio.
- U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka… Povrede su bile jezive i kobne - podseća izvor.
M. M. je u vreme izvršenja dela imao 13 godina. Prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, dete koje u vreme izvršenja protivpravnog dela koje je zakonom određeno kao krivično delo nije navršilo 14 godina ne može biti krivično odgovorno.
Roditelji dečaka pred sudom
Dok je M. M. krivično neodgovoran zbog svojih godina u vreme zločina, njegovi roditelji M. M. i M. M. optuženi su pred Višim sudom u Nišu. Protiv njih se vodi postupak zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i zbog po jednog krivičnog dela zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.
U toku istrage urađeno je i veštačenje telefona koji je koristio maloletni ubica. Kurir je došao u posed dve jezive fotografije iz mobilnog telefona dečaka ubice, na koje niko ne može da ostane imun. Na prvoj slici se može videti dečak ubica koji stoji iznad statue medveda sa nožem u ruci, simulirajući klanje.
- Stvarno ne možemo da zamislimo da je neko dopustio detetu da drži ovakav, lovački nož u rukama i da simulira klanje medveda, a onda to i da slika, pa još i da postavi na društvene mreže da javno svi vide?! Slika je u međuvremenu uklonjena, ali smo je sačuvali jer inicirira i podseća na kasniji stravičan događaj - rekli su nam meštani Banje nakon ubistva dečaka.
Druga fotografija jeste ona na kojoj je majka dečaka ubice. Naime, ona nasmejano pozira u prirodi i to ni manje ni više nego sa pištoljem u ruci, koji je uperila u kameru.
Prema optužnici, roditelji su, kako se sumnja, propustili da preduzmu odgovarajuće mere iako su znali za ponašanje svog sina i činjenicu da je sa sobom nosio noževe.
Roditelji dečaka, inače, sve vreme negiraju krivicu i koriste zakonsko pravo da se brane ćutanjem.
Suđenje pred Višim sudom u Nišu počelo je 9. februara. Na pripremnom ročištu roditelji dečaka su negirali krivicu, dok su u nastavku postupka odlučili da se brane ćutanjem. Ranije je bilo najavljeno da bi mogli da iznesu odbranu, ali je na jednom od ročišta saopšteno da to neće učiniti dok traje, kako su naveli, "linč" protiv njih.
U dosadašnjem toku postupka iskaze su dali roditelji ubijenog dečaka, Mića i Sanja Simić, razredni starešina, nastavnica likovnog, psiholog, kao i drugi svedoci tužilaštva i odbrane.
Sam M. M., koji danas ima 16 godina, saslušan je putem video-linka. Iako lokacija sa koje je saslušavan nije zvanično saopštena, prema ranijim navodima on se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu.
Optužnica protiv roditelja postala je pravosnažna nakon što je Apelacioni sud odbio njihovu žalbu. Za teško delo protiv opšte sigurnosti zakonom je predviđena kazna zatvora od dve do 12 godina, dok je za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica predviđena kazna do tri godine zatvora.
Zločin u Niškoj Banji otvorio je i brojna pitanja o ponašanju dece i mladih, kao i o tome da li postoje znaci koji mogu da ukažu da se kod deteta razvija ozbiljan problem u ponašanju.
Nakon tragedije oglašavali su se brojni stručnjaci, pokušavajući da objasne šta može dovesti do toga da maloletnik počini ovako teško delo.
Psiholog Snežana Repac ranije je za Kurir govorila o tome da ne postoji jedinstven obrazac ponašanja koji bi mogao da objasni ovakve slučajeve.
- Tu nema nekog opšteg obrasca. Skoro u svim slučajevima kada neko nešto uradi u afektu on se posle primiri i ponaša se kao da se ništa nije deslillo. On postiskuje samo delo iz svoje svesti, a osećanja dolaze kasnije. Svesno, ovaj dečak ne razume šta je uradio. Ne može da poveže šta se desilo. To je novi fenomen, šta se dešava u mozgu trinaestogodišnjaka kada uradi nešto što nije tipično za njegov uzrast i to je nešto što struka treba tek da istraži - rekla je ranije za Kurir psiholog Snežana Repac.