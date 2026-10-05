U toku istrage urađeno je i veštačenje telefona koji je koristio maloletni ubica. Kurir je došao u posed dve jezive fotografije iz mobilnog telefona dečaka ubice, na koje niko ne može da ostane imun. Na prvoj slici se može videti dečak ubica koji stoji iznad statue medveda sa nožem u ruci, simulirajući klanje.

- Stvarno ne možemo da zamislimo da je neko dopustio detetu da drži ovakav, lovački nož u rukama i da simulira klanje medveda, a onda to i da slika, pa još i da postavi na društvene mreže da javno svi vide?! Slika je u međuvremenu uklonjena, ali smo je sačuvali jer inicirira i podseća na kasniji stravičan događaj - rekli su nam meštani Banje nakon ubistva dečaka.

Druga fotografija jeste ona na kojoj je majka dečaka ubice. Naime, ona nasmejano pozira u prirodi i to ni manje ni više nego sa pištoljem u ruci, koji je uperila u kameru.