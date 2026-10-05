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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. P. (1979) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/5 Vidi galeriju Za pojasom imao pištolj sa sedam metaka u okviru i kokain Foto: PU Niš

Policija je juče u Nišu zaustavila "bmv" kojim je osumnjičeni upravljao i kod njega, za pojasom, pronašla pištolj sa sedam metaka u okviru, kao i manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain.

Pretresom stana i drugih prostorija koje D. P. koristi, pronađena su još dva pištolja, dva paketa sa 194 grama praha za koji se sumnja da je kokain i da je bio namenjen daljoj prodaji, vagica za precizno merenje, kao i oko 11.000 švedskih kruna za koje se sumnja da su stečene prodajom narkotika.