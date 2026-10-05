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Tri godine prošle su od stravičnog ubistva trinaestogodišnjeg Andreja Simića iz Niške Banje, koji je 5. oktobra 2023. godine izgubio život nakon što ga je, kako se sumnja, njegov vršnjak i školski drug M. M. izbo nožem čak 37 puta. I dok je vreme nastavilo da prolazi, porodica Simić i dalje čeka pravdu za svog sina.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Na današnji dan, tačno tri godine nakon zločina, Mića i Sanja Simić obeležili su trogodišnji pomen svom sinu. Na groblju su im se pridružili brojni Andrejevi prijatelji, koji su sada već srednjoškolci.

- Okupili smo se u to vreme, baš oko 10.30, kada je tog dana, 5. oktobra 2023. godine Andrejev život ugašen. Otišli smo na groblje, gde smo obeležili trogodišnji pomen našem Andreju. Dosta ljudi je došlo, mnogo Akijevih drugara, koji su sada već srednjoškolci. Mnogo mi je drago što ga nisu zaboravili. Tu smo, držimo se svi - započeo je svoju ispovest za Kurir neutešni otac Mića Simić.

Andrej je, prema ranijim navodima, kobnog jutra otišao kod školskog druga pre polaska u školu. Njegovo telo pronađeno je nekoliko sati kasnije u potkrovlju kuće. Dvojica dečaka poznavala su se još od vrtića i išla zajedno u školu i niko nije ni slutio šta će se tog dana dogoditi.

- Dečak-ubica M.M. i Andrej poznavali su se još od vrtića, išli su zajedno u školu. Za ubijenog dečaka svi u okolini i školi imali su samo lepe reči, to je dečak koji je bio vrlo vaspitan, nikada nije pravio probleme. Nakon ovoga što se desilo u toj porodici ništa više nije isto, Mića i Sanja ostali su bez svog sina i to je nešto što će ih pratiti celog života - podseća izvor blizak porodici.

Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

M. M. je u vreme zločina imao 13 godina, zbog čega prema zakonu nije krivično odgovoran. Postupak se zato vodi protiv njegovih roditelja pred Višim sudom u Nišu. Oni se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Suđenje je počelo u februaru ove godine, a do sada su pred sudom iskaze dali brojni svedoci. U junu je putem video-linka saslušan i M. M, koji se prema ranijim informacijama nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu.

Mića Simić kaže da mu upravo ono što se dešava tokom suđenja daje dodatnu snagu da istraje.

- Sami postupci roditelja dečaka-ubice daju mi snage da guram celu stvar, da pritiskam da se ovo istera do kraja. To su ljudi koji ne zaslužuju ni imena da im se pomenu. Nemaju nikakav osećaj krivice, nemaju u sebi nikakav osećaj da snose odgovornost koju su imali, jer su svojim nedelovanjem doveli do toga da se ovo desi. Sami ti postupci tokom ročišta dovoljno govore. Gledaju samo sebe - kaže Andrejev otac.

Foto: Kurir.rs/M.S., Kurir Televizija

On se osvrnuo i na saslušanje maloletnika, koje je, kako kaže, samo dodatno potvrdilo ono o čemu je godinama govorio.

- Taj mali monstrum koji je sada na psihijatriji svedočio je i samo dokazao ono što sam ja godinama pričao, kakvo je to dete - navodi Mića.

- Ja sam rešen. Ovo mora da se izgura do kraja. Evo, danas su tri godine, ulazimo u četvrtu. Nažalost, do sada bi prvostepena presuda već bila doneta, ali se sve oteglo. Nije se sve radilo kako treba. Još uvek smo u prvostepenom postupku. Suđenje sada ide svojim tokom i sada smo zadovoljni kako ide, iako je ranije bilo strašno. Raznorazni vetrovi su duvali i kočili ceo postupak. Nadam se da će do kraja godine biti doneta presuda - kaže Simić.