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Svedok saradnik u postupku protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Srđan Lalić priznao je danas u sudnici Specijalnog suda navode izmenjene optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal podignute protiv kriminalnog klana zbog sedam ubistava, trgovine drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan, a potom optužio bivše saradnike za "pretnje i pritiske".

- Sve ove izmene optužnice stoje, mi smo više puta govorili o svemu i stojimo pri tome. Vidite sudija, i dalje ovde neke pritiske i pretnje - rekao je danas u sudnici Lalić, pošto su prethodno optuženi i njihovi advokati pokušali da ospore navode izmenjene optužnice.

U sudnicu su danas dovedeni i svedoci saradnici Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, koji su takođe u potpunosti priznali izvršenje najtežih krivičnih dela, o kojima su ranije detaljno svedočili.

Inače, na samom početku današnjeg suđenja, sudija je saopštila da je u sud stigla optužnica koju je tužilaštvo izmenilo 15. jula, između dva suđenja. Odbrana je odmah pokušala da ospori kako dokaze, tako i sporazume o svedočenju trojice nekadašnjih pripadnika klana.

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk posle hapšenja doveden na stadion Partizana Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

Branilac Belivuka i Miljkovića, advokat Dejan Lazarević naveo je da je optužnica izmenjena u tačkama koje se odnose na ubistva Gorana Veličkovića, Nikole Mitića, Aleksandra Gligorijevića kao i Lazara Vukićevića i da je zbog različitih opisa ovih krivičnih dela, ali i novih optužbi za više od 2.000 komada municije, "ovo potpuno nova optužnica".

- Svedoci saradnici Bojan Hrvatin, Nikola Spasojević i Srđan Lalić potpisali su sporazume kojima su potvrdili optužnicu po kojoj se sudilo pet godina. Ta optužnica više nije na snazi, vi kažete da je izmenjena, a ja kažem da je nova optužnica. Kada je u pitanju tačka optužnice na štetu Gorana Veličkovića, dodata je tačka 5 (ubistvo iz koristoljublja). Svedoci saradnici to nisu potpisali. Potom imamo izmenu u odnosu na Nikolu Mitića, u staroj optužnici je pisalo da je 10. avgusta 2020. otet ispred Ambasade SAD a sada piše u Ulici Dijane Budisavljević, ali ne piše u kom gradu. Kada je u pitanju tačka optužnice u odnosu na Lazara Vukićevića, tužilaštvo je tvrdilo da ga je Lalić mučio tako što mu je vrelom peglom prelazio preko tela, a onda su mu svi zajedno gurnuli crevo u usta i udavili ga. Lalić je potpisao taj sporazum, ali je na glavnom pretresu pričao da je Vukićević lišen života na drugi način i da ga nije mučio. I sada je tužilaštvo izmenilo optužnicu i u njoj nema ni pegle ni creva. Piše, Lalić i okrivljeni Budimir mu zategli strujni kabl oko vrata i tako ga lišili života - rekao je danas u najvećoj sudnici Specijalnog suda branilac Belivuka i Miljkovića.

Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković

Lazarević je, takođe, naveo i da je optužnica izmenjena u smislu toga gde se u Ritopeku nalazila mašina za mlevenje mesa, koju su prema navodima tužilaštva, optuženi uništavali tela žrtava, ali i kada je u pitanju uloga svedoka saradnika Lalića u ubistvu Aleksandra Gligorijevića.

Za reč se javio i optuženi Veljko Belivuk koji je s klupe za optužene u sudnicu uveden u pratnji trojice stražara.

- Nisam izvršio krivična dela ni kako su mi stavljana, a ni kako mi sada stavljaju na teret, i sve dok bude pisalo da sam izvršio bilo koje krivično delo, ja optužnicu ne priznajem. Mogu da pišu šta hoće, nisam. Ovde ima mnogo više detalja nego u prošloj optužnici, ovo je za mene nova optužnica. Je l' postojala opravdana sumnja da smo učinili onako kako je ranije pisalo, ili kako piše sada? A ja tvrdim da nismo ni onako ni ovako - bio je glasan za sudskom govornicom Belivuk, koji se ošišao skoro do glave.

On je potom ponovio ono što je već više puta govorio na suđenjima, a odnosi se na to da "svedoci saradnici nisu govorili istinu".

- Tužilaštvo je tvrdilo da je izvesni Lazar Vukićević crevom punjen vodom, opisali kao da su lično prisustvovali tamo. Sada piše da je "definitivno lišen života stezanjem kabla", a ja kažem da nije. Lalić je rekao "moj subjektivni osećaj", čujte, subjektivni osećaj je "stavili smo mu žicu, ali je moj utisak da je on preminuo još pre toga od gubitka krvi". Dakle, Lalić je potpisao da ga je davio vodom, onda je pričao da je umro zbog krvarenja, a sada vidimo neki gajtan - rekao je okrivljeni Belivuk koji je ponovo pokušao da ospori optužnicu i dokaze protiv kriminalne grupe, pre svega sporazume s tužilaštvom trojice bivših pripadnika klana ponavljajući da "oni moraju da padnu".

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Tužilaštvo je napravilo novu optužnicu, ubeđivalo vas pet i po godina da mašina za mlevenje mesa, za koju ja tvrdim da nije mašina za mlevenje mesa stajala u skrivenoj prostoriji. A sada malo u skrivenoj, malo u garaži, skače levo-desno. I ja imam, što bi rekao Lalić, subjektivni osećaj da tužilaštvo prebacuje vruć krompir na vas, da vi oborite sporazume - nastavio je izlaganje optuženi organizator kriminalne grupe, koji je povremeno gestikulirao i "mahao" rukama.

Za govornicu je odmah za Belivukom izašao i Marko Miljković, koji je takođe označen kao organizator kriminalne grupe.

- Ne priznajem ni jednu tačku nove optužnice. Vidimo da su pokušali da upodobe sa iskazima koje su nazovi saradnici davali ovde. Ali, čim krenete od tačke Zdravka Radojevića, Lalić tvrdi da sam i ja bio u autu i insistirao sam da optuže i mene, ali mu izgleda i dalje ne veruje - rekao je Miljković, a potom su redom i ostali optuženi izlazili za sudsku govornicu i negirali navode izmenjene optužnice

Tužilac Saša Ivanić objasnio je da je "izmena optužnice rezultat izvedenih dokaza, koje je ranije sudsko veće ocenilo kao zakonite", a potom se osvrnuo na skandal koji se prethodne nedelje dogodio u Specijalnom sudu, u drugom predmetu u kom je optužen Belivuk za učešće u ubistvu četvorice škaljaraca u Grčkoj. Podsetimo, odbrana je tada tražila izuzeće tužioca tvrdeći da se Saša Ivanić pominje u Skaj porukama.

- Predlažem da se izvede kao dokaz transkript sa suđenja na kom je Belivuk rekao "ja u ovom ekselu mogu da izmenim sve. Mogu da napišem Saša Ivanić". I to je upravo najava onoga što se dogodilo u drugom predmetu - rekao je tužilac Ivanić, aludirajući da je Belivuk falsifikovao dokaze.