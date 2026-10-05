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U Specijalnom sudu u Beogradu danas su izvedeni novi dokazi na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka MIljkovića koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i silovanje jednog mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan, a koje je predložilo tužilaštvo.

U sudnici su prikazane fotografije plavog rokovnika, koji je na dan hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. oduzet od okrivljenog Miloša Budimira.

- Ovo je plavi rokovnik, sa natpisom DIDC sa improvizovanom kopčom plave boje, ispisane su neke skraćenice, ili imena i brojevi, neki su precrtani. Piše Anakin, Hel, troškovi, škoda, plata, stan - pročitala je sudija šta se vidi ispitano rukom u plavog rokovnika.

Među imenima upisani su nadimci Šeprtlja, Tajson, kao i iznosi koji najverovatnije predstavljaju troškove i dugovanje.

Tužilac Saša Ivanić pojasnio je u sudnici na šta se odnosi ovaj dokaz: "Sadržina ovog rokovnika koji je pronađen prilikom pretresa, ukazuje na verodostojnost iskaza svedoka saradnika, u pogledu nadimaka na Skaj aplikaciji, Anakin za saradnika Bojana Hrvatina, Hel, za Nebojšu Jankovića, Tajston za Đurić Nemanju".

Oglasio se i Budimir

Okrivljeni Budimir, izjavio je u sudnici da prikazani rokovnik nije njegov.

- Ja ne znam da je ovaj rokovnik oduzet od mene, druga stvar pisano je latinicom a ja latinicom nikada ne pišem. Ovo nema nikakve veze sa mnom, niti sa Skajem - rekao je Budimir.

U sudnici su potom prikazane i službene beleške koje se odnose na pucnjavu na kuću okrivljenog Marka Budimira, inače rođenog brata Miloša Budimira. Iz dokumenata koj su izvedeni proizilazi da je Budimir prijavio da je pucano na njegovu kuću.

- Ova dokumentacija potvrđuje iskaze svedoka saradnika o fingiranom pucanju na kuću, kako bi uputili na to da je Zdravko Radojević pucao na kuću - rekao je tužilac Ivanić.

Podsetimo, svedoci saradnici su ranije svedočili da su posle otmice Radojevića pripadnici Belivukovog klana u kući u Ritopeku naterali Radojevića da napuni pištolj i tako ostavi svoje otiske na oružju iz kog je potom pucano na kuću. Navodno, cilj je bio da prikriju ubistvo Radojevića, i istražiteljima njegov nestanak predstave kao skrivanje, odnosno bekstvo zbog pucnjave.

Radojević je, inače, istog dana prema optužnici brutalno mučen, a potom ubijen u kući strave u Ritopeku.

Suđenje se nastavlja u sredu, a sudija je saopštila da je prihvatila predlog odbrane da u nastavku suđenja bude saslušan otac optuženog Alekse Dunjića, kao i svedok iz policije koji je prisustvovao uviđaju u kući u Ritopeku.