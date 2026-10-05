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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra D. (24) zbog sumnje da je 13. maja 2026. godine na teritoriji opštine Obrenovac lišio života M.G. na pragu njegove porodične kuće, zadajući mu mačetom ubod u grudi.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Aleksandar D. se tereti za krivično delo ubistvo.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Aleksandar D. 13. maja oko 23 časa ušao u dvorište porodične kuće oštećenog M.G. u nameri da istom proda opojnu drogu koju je poneo sa sobom, pa je nakon njegovog dolaska između njih došlo je do svađe, u prisustvu maloletnog svedoka.

Nakon toga je okrivljeni izvukao mačetu koju je nosio okačenu o leđa, zbog čega je svedok T.J, koja je u međuvremenu ušla u dvorište porodične oštećenog M.G, istrčala iz dvorišta i pozvala svedoke L.S, V.M. i K.S, koji su se nalazili u parku ispred kuće, kako bi pokušali da smire situaciju.

Držeći mačetu u ruci, Aleksandar D. je nakon njihovog dolaska krenuo da se udaljava iz dvorišta, nakon čega je oštećeni M.G. bacio baštensku stolicu u pravcu okrivljenog, koja ga nije pogodila.