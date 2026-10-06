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Mladić L. S. (23) poginuo je u stravičnoj nesreći koja se dogodila prekjuče 4. oktobra u ataru sela Vrćenovica, na teritoriji opštine Aleksinac, kada je kvad kojim se vraćao iz lova sleteo u provaliju duboku oko 20 metara.

Kako pričaju njegovi poznanici, L. S. se sa prijateljem vraćao iz lova kada mu je, prema njihovim rečima, iznenada pozlilo. Izgubio je kontrolu nad kvadom, nakon čega je vozilo sletelo u provaliju. Njegov prijatelj je tom prilikom lakše povređen.

- Vraćali su se iz lova kada je L. S. pozlilo. Izgubio je kontrolu nad kvadom i sleteo u provaliju. Strašno je što je jedan tako mlad život ugašen - kažu poznanici stradalog mladića.

Prema dostupnim informacijama, kvad se prevrnuo u šumi, a vozilo i nastradali mladić nalazili su se oko 20 metara ispod šumskog puta.

- Bio je mlad i pred njim je bio ceo život. Još ne možemo da prihvatimo da ga nema. Ovo je ogromna tragedija za njegovu porodicu i sve koji su ga poznavali - navode njegovi poznanici.

Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt L. S., dok je druga osoba privatnim vozilom prevezena u Hitnu pomoć u Aleksincu.

Na mestu nesreće bili su pripadnici policije, ekipa Hitne pomoći, uviđajna ekipa i nadležne službe. Nakon završenog uviđaja, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradalog mladića do glavnog puta, gde je predato nadležnoj službi.