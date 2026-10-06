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Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, državljanin Srbije Srđan Vušurović, navodno blizak "škaljarskom klanu" a koji se nalazi u bekstvu, oslobođen je optužbe Specijalnog tužilaštva da je početkom decembra 2020. godine u Podgorici pokušao da ubije Cetinjanina Aleksandra Jabučanina.

Taj optuženi je za članstvo u kriminalnoj organizaciji, koju su formirali pokojni Filip Ivanović i Vladan Radoman, osuđen na tri godine i pet meseci zatvorske kazne.

Istom prvostepenom presudom, za pripadništvo toj kriminalnoj organizaciji, okrivljeni Vasilije Boljević i Radovan Vujović osuđeni su na po tri i po godine zatvora, dok su Miloš Mijanović i Željko Roganović, koji se nalazi u bekstvu, osuđeni na po tri godine zatvora.

Presudu je izreklo veće kojim je predsedavao sudija Višeg suda u Podgorici Branislav Leković.

U obrazloženju presude koje se odnosi na Vušurovića za pokušaj ubistva Jabučanina, sud je tokom suđenja utvrdio da se radilo o pripremnim radnjama koje nisu kažnjive crnogorskim zakonodavstvom. Inače, kako smo ranije preneli, Vušurović se ranije prezivao Đorđević, ali je promenio prezime.

- U konkretnom slučaju se radilo o pripremnim radnjama koje nisu ušle u fazu pokušaja, a koji je uslov za krivično delo ubistvo u pokušaju - navodi se u kratkom obrazloženju presude, uz objašnjenje da Vušurović, kojeg je policajac zatekao u garaži zgrade u kojoj stanuje Jabučanin, nije znao kada će ovaj doći.

Sa druge strane, sud je na osnovu komunikacija ostvarenih preko Skaj aplikacije utvrdio da su Vušurović, Boljević, Vujović, Roganović i Mijanović bili deo kriminalne organizacije Ivanovića i Radomana.

Sud je, nakon izricanja presude, doneo rešenje kojim je produžio pritvor Boljeviću, Vujoviću i Mijanoviću, dok je Roganoviću i Vušuroviću, koji su nedostupni državnim organima, odredio pritvor.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Jabučanin je 24. novembra 2020. godine policiji prijavio da je putem kamera primetio osobu sa kačketom, tamnim naočarima i maskom na glavi koja je telefonom snimala njegova garažna mesta u podzemnoj garaži zgrade u kojoj živi.

Jabučanin je policiji saopštio da se oseća ugroženo i da strahuje za svoj i život svoje porodice.

Njegove sumnje, prema navodima optužnice, dodatno su potkrepljene osam dana kasnije, kada je policajac na ulazu u podzemnu garažu zaustavio Srđana Vušurovića, koji je u torbici imao pištolj sa metkom u cevi.

Po naredbi sudije za istragu izuzet je snimak video-nadzora garaže, a policajac koji je obezbeđivao taj rejon 2. decembra prepoznao je osobu sa snimka i zaustavio je na ulazu u garažu.

Vušurović je tada saopštio svoj identitet i policajcu predao pištolj koji je imao u torbici.

Zbog nedozvoljenog držanja oružja procesuiran je i osuđen na osam meseci zatvora, a nakon izdržane kazne napustio je Crnu Goru.

Međutim, nakon analiza kriptovane komunikacije putem aplikacije Sky ECC, koju je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, prema navodima optužnice, ukazalo se na to da je njegov dolazak pred zgradu Jabučaninovog stanovanja bio deo plana za njegovu likvidaciju.

Sky komunikacija, prema navodima optužnice, otkrila je da su na listi meta bili i Jabučaninov brat Božidar i njihov sugrađanin Kićo Paović.

Aleksandar Jabučanin je tokom istrage kazao da ne poznaje Vušurovića, ali da sumnja da iza plana napada na njega i brata stoje njegovi nekadašnji prijatelji Taso Jovanović i Miloš Đuričković.