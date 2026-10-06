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Navršilo se tri godine od najstrašnije smrti dečaka Andreja Simića (13) u Niškoj Banji 5. oktobra 2023. godine. Njega je ubio drug iz školske klupe čijim se roditeljima sudi za nebrigu i zapostavljanje deteta, odnosno da su "stavljali pod tepih" sinovljev nasilni karakter.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Andrejeva mama Sanja je rekla da bol za sinom ne prestaje i da ga nakon tri godine grli u snovima. Ona se javnosti vrlo potresnim pismom obratila putem jedne društvene mreže i navela da to možemo preneti.

- Tri godine... Tri večnosti od kada mi je oduzet moj život, moj svet, moj najmiliji. Tri pune godine majka nije čula tvoj glas. Tri godine nisam videla tvoje prelepo lice, ni onaj topli osmeh koji je donosio radost u svaku prostoriju. Nedostaješ mi… Nedostaješ mi toliko da svaki udisaj boli, da me sama tišina u kući guši, a bol izjeda iznutra - napisala je Sanja.

Posebno težak trenutak za nju bio je susret sa sinovim drugarima, koje je gledala na groblju. Danas su, kaže, odrasli momci, što joj je još snažnije otvorilo pitanje kako bi njen sin izgledao da je imao priliku da odraste.

- Juče sam na groblju gledala tvoje drugare. Porasli su, promenili se, stasali u momke. I dok ih gledam, ceo dan ne mogu da se otrgnem onom bolnom pitanju: kakav bi bio tvoj lik sada, posle tri godine? Kakvu bi frizuru nosio, koliko bi bio visok, čemu bi se radovao? Sve što meni ostaje jesu slike u glavi i slike na hladnom kamenu.

Sanja Simić Foto: Kurir/M.S.

Sanja u svojoj poruci govori i o nepravdi koju, kako ističe, porodica i dalje oseća, navodeći da za njeno dete još nema pravde.

- I posle tri godine, ista ona neverica. Ista gorka istina koju moj um odbija da prihvati, da te nema. Da ti je život otet na najgori mogući način. Bestijalnost jednog poremećenog vršnjaka, kome si bio trn u oku samo zato što si bio svetlost, a on tama. Nije mogao da podnese surovu realnost zanemarenosti u kući, neadekvatnog odgajanja, neprilagođenosti u kolektivu. Dok si ti bio svuda voljen, prihvaćen i plemenit. Pružio si mu ruku, a on ti je oduzeo život - napisala je Sanja.

Posebno se osvrnula i na odgovornost onih koji su, prema njenim rečima, morali da prepoznaju problem i reaguju pre nego što je došlo do tragedije.

- A, oni koji su morali da ga vide, da ga zaustave, da ga vaspitaju i u kući i u školi ostali su nemi. Pustili su da zlo naraste do ove mere da je bio sposoban da počini takav zločin. I kazne još nema. Pravde za moje dete još uvek nema.

Na godišnjicu tragedije Sanja je istakla da su se porodica i prijatelji okupili kako bi sačuvali uspomenu na njega, ali i da za nju ovaj datum zauvek predstavlja dan kada se njen svet srušio.

- Juče smo u krugu porodice i tvojih vernih drugova obeležili ovaj dan. Dan koji nam je zauvek razorio živote. Dan koji je zauvek promenio naše živote, dan koji nikada nećemo zaboraviti, dan od koga živimo samo od uspomena. Dan kada se srušio moj svet, tvoj svet, svet svih onih koji su te poznavali.

Na kraju poruke, Sanja govori o uspomenama i snovima u kojima, kako kaže, i dalje oseća prisustvo svog sina.

- Oteli su mi te, ali tvoje posete u snovima ne mogu da mi zabrane. Ne mogu da mi izbrišu sećanje na tvoju dobrotu, niti ponos što sam ti bila majka. A ne dam ni ovu bol neka boli, jer je to jedini način na koji te još uvek grlim. Ne dam ni suze koje prolivam za tobom, ni ovu večnu prazninu u grudima jer mora da živim bez tebe. Čuvam te u svakom otkucaju srca, u svakom sećanju, zauvek i više od života. Spavaj s anđelima, sine moj - navela je Sanja u poruci.

Sanja Simić Foto: Kurir/M.S.

Ona je ranije kazala da se na sudskom procesu gde se preispituje krivica roditelja maloletnog ubice, skreće sa suštine problema i da se nada da raznih odugovlačenja procesa više neće biti.

Andrej je tog kobnog 5. oktobra 2023. godine otišao kući kod ubice pošto su bili drugari. Tu je trebalo da dođu i još dvojica drugara, ali nisu. On je otišao oko 9 ujutru, a masakr nad detetom je prijavljeno oko 11 sati. Obdukcijom je utvrđeno da je imao 37 uboda nožem.