Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vršcu uhapsili su G.T. (45) iz Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo, saopšteno je iz Policijske uprave Pabčevo.

- On se sumnjiči je u periodu od 2020. godine pa do podnošenja prijave, iskoristio teška imovinska stanja oštećenih, te je ugovarao nesrazmernu kamatu za pozajmljeni novac, i na taj način sebi pribavio imovinsku korist u većem obimu, a na štetu više oštećenih građana - saopšteno je iz pančevačke policije.