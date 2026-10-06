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Tužilac Saša Ivanić koji zastupa optužnice protiv Veljka Belivuka i ostalih okrivljenih u dva postupka koja se vode pred Specijalnim sudom u Beogradu - za sedam ubistava počinjenih u kući strave u Ritopeku, kao i za ubistvo četiri pripadnika škaljarskog klana u Grčkoj tokom 2020, juče je u sudnici otkrio da se sumnja da je ovaj optuženi vođa kriminalnog klana pokušao da falsifikuje dokaze tako što je tokom vršenja uvida u Skaj materijal dopisao poruku.

Ivanić se juče pozvao na transkript sa suđenja iz marta 2024. kada je Belivuk za sudskom govornicom rekao "da u ekselu može da se promeni ama baš sve" i da on može da napiše i Saša Ivanić u tabelama u kojima su, inače, poruke između okrivljenih u predmetu, a koje su jedan od ključnih dokaza.

- I to je upravo bila najava onoga što se dogodilo u drugom predmetu - rekao je juče tužilac Saša Ivanić u sudnici.

Veljko Belivuk u Specijalnom sudu Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, na suđenju za ubistvo "škaljaraca" u Grčkoj, koje je održano prethodne nedelje, odbrana je tražila izuzeće tužioca Ivanića uz obrazloženje da su tokom "uvida u Skaj materijal otkrili da se njegovo ime pominje u porukama koje je svedok saradnik Nikola Spasojević razmenjivao sa nepoznatom osobom".

- Sreća onaj naš tužilac Saša Ivanić, naš čovek, pa nam sve javlja - pisalo je u spornoj poruci koju je odbrana citirala na suđenju uz zahtev za izuzeće, navodeći da je ona poslata 19. jula 2020. godine.

Međutim, kako je Kurir pisao, već narednog dana sudija je saopštila da su izvršene provere i da ova pouruka ne postoji u originalnom materijalu i da je ona naknadno dopisana, a da je o tome istog dana kada je otkriveno sačinjena službena beleška.

Kako saznajemo, detaljno prikupljanje dokaza o tome ko je i na koji način menjao dokaze i dalje je u toku, ali je za sada utvrđeno da ova poruka ne postoji u originalnom materijalu koji je dostavljen iz inostranstva, ali i da je na dan kada je ona dopisana Belivuk vršio uvid u Skaj materijal u prostorijama suda.

Naš izvor otkriva da je mogućnost da vrši uvid u ove dokaze u posebnim prostorijama suda, Belivuk navodno zloupotrebio pre više od godinu dana.

1/13 Vidi galeriju Veljko Belivuk nakon hapšenja u februaru 2021. dovođen na stadion Partizana Foto: Zorana Jevtić, Mondo/Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

- Dokazi o svemu što se dogodilo se i dalje prikupljaju, kako bi se utvrdilo da li ima elemenata za pokretanje krivičnog postupka za falsifikovanje, ometanje pravde ili eventualno neko drugo krivično delo protiv osobe ili osoba koje su u tome učestvovale. Ono što je za sada utvrđeno jeste tačan dan kada je sporna rečenica u kojoj se pominje tužilac dopisana u eksel tabelu. Rad na tom slučaju i dalje je u toku - otkriva naš sagovornik.

On objašnjava da skandal koji se dogodio neće uticati na dalji tok postupka, jer je rečenica dopisana u kopiji, a ne u originalnom materijalu koji je stigao iz Francuske.

- Okrivljeni u predmetima u kojima je dokaz Skaj komunikacija imaju pravo da u posebnoj prostoriji pregledaju dokaze koji im se stavljaju na teret. Međutim, oni ne dobijaju na uvid originalni Skaj materijal koji je stigao iz Francuske i koji je "zaključan" na USB-u i u njemu ne postoji mogućnost nikakvog menjanja, dopisivanja, ili brisanja, već dobijaju na uvid kopiju zaključanog diska u koji vrše uvid. Ta kopija je "otključana" pa tako u njoj može lako da se pretražuje, ali i briše i dodaje. Međutim, svaka izmena se beleži u eksel dokumentu, pa je bilo jednostavno utvrditi kada je u poruke dodata rečenica koja se odnosi na tužioca u predmetu - objašnjava naš sagovornik.

Policija dovodi optužne u Specijalni sud Foto: Nenad Kostić

Prema njegovim rečima, istražitelji su lako, upoređivanjem kopije i originala utvrdili da se rečenica "Sreća onaj tužilac Saša Ivanić naš čovek pa nam je sve javio", ne nalazi na originalnom USB-u koji se čuva u sudu.

O nezabeleženom skandalu, kako dodaje, odmah je sačinjena službena beleška, što je na suđenju potvrdila i sudija Slađana Marković.

Sagovornik Kurira objašnjava bi, ukoliko nadležno tužilaštvo utvrdi da ima elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti mogao da pokrene postupak protiv onog ko je menjao dokaze.

- Jasno je šta je bio motiv za ovako nešto. Prvo, namera je očigledno bila da odbrana "dokaže" da Skaj materijal može da se menja, kako oni tvrde od prvog dana. Međutim, ova teza je pala u vodu, jer da se menja može samo kopija ali ne i original koji je u sudu, odnosno u predmetu. Druga stvar, koju je vrlo važno naglasiti, jeste da je okrivljeni Veljko Belivuk bio svestan da nema šta da izgubi, jer mu u dva predmeta u kojima se okrivljenima sudi za ukupno 11 ubistava on označen kao organizator kriminalne grupe i preti mu doživotna kazna zatvora - zaključuje sagovornik Kurira.