Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju do 48 sati osumnjičenog B.Z. (87), vlasnika preduzeća „Unicop“ zbog sumnje da je kao odgovorno lice navedenog preduzeća izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole i krivično delo povreda službenog pečata.

- On se sumnjiči da je krivična dela izvršio n na taj način što je u Beograd, na teritoriji GO Zemun, kao investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole započeo izgradnju objekta te je po zatvaranju gradilišta od strane Građevinske inspekcije, uklonio traku o zatvorenom gradilištu i nastavio sa izvođenjem radova na izgradnji objekta - saopšteno je iz tužilaštva.