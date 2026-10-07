Hronika
HOROR KOD NOVOG SADA, TELO MUŠKARCA NAĐENO U TRAVI: Automobil mu se zapalio, Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt - STRAŠAN SNIMAK S MESTA NESREĆE (VIDEO)
- Na obilaznici kod Novog Sada, u blizini deponije, večeras se zapalio automobil i izbio je težak požar.
- U požaru je stradala jedna osoba, a vatrogasci su muškarca pronašli u travi pored vozila.
- Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt, a uzrok tragedije još nije poznat.
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Teška nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod Novog Sada, u blizini deponije, nakon što se zapalio automobil. U požaru je stradala jedna osoba.
Vatrogasci-spasioci iz Novog Sada odmah su izašli na teren, gde su u travi pored automobila pronašli muškarca.
Ekipa Hitne pomoći na licu mesta je konstatovala njegovu smrt.
Za sada nije poznato šta je dovelo do ove tragedije.
Kurir.rs/193ns_rs
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