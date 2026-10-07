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Teška nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod Novog Sada, u blizini deponije, nakon što se zapalio automobil. U požaru je stradala jedna osoba.

Vatrogasci-spasioci iz Novog Sada odmah su izašli na teren, gde su u travi pored automobila pronašli muškarca.

Ekipa Hitne pomoći na licu mesta je konstatovala njegovu smrt.

Za sada nije poznato šta je dovelo do ove tragedije.

Kurir.rs/193ns_rs

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