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Prema prvim informacijama iz istrage, na pronađenim kostima nisu uočeni tragovi nasilne smrti.Sumnja se da je devojka preminula dok je bila sa tadašnjim partnerom, koji je potom njeno telo umotao u ćebe i ostavio u šumi. Epilog slučaja dobio je dodatnu dramatičnu dimenziju, troje ljudi koji su godinama znali za ovu mračnu tajnu u međuvremenu je preminulo, pa je policija do ključnih saznanja došla tek nakon nedavne dojave.

Povodom razrešenja ovog slučaja, Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu ističe da je slučaj Marije Kepić pokazao koliko je opasno prećutkivanje istine, ali i koliko je važna upornost u potragama.

- Nestanak Marije Kepić je jedan od onih slučajeva koje sa razlogom nazivamo misterijom. Godinama je javnost pratila potragu, nadajući se drugačijem ishodu, ali je, nažalost, stigla vest koja nas je sve duboko potresla. I ovoga puta se potvrdilo staro pravilo: uvek postoji neko ko zna šta se zaista dogodilo.

On naglašava da pronalaženje tela, iako donosi tragičnu vest, porodici osigurava bar nekakav smiraj posle šest godina agonije i neizvesnosti.

01:53 Igor Jurić: Nestanak Marije Kepić je slučaj koji sa razlogom nazivamo misterijom Izvor: Kurir televizija

- Činjenica da su posmrtni ostaci pronađeni tek nakon dojave pokazuje da istina o njenom nestanku nije bila izgubljena, već da je neko sve vreme znao šta se dogodilo. Iako je ovo izuzetno težak i tragičan trenutak, istina je od presudne važnosti za porodicu. Važno je da konačno saznaju šta se desilo kako bi, posle šest dugih godina agonije, neizvesnosti i stresa, mogli da tuguju uz punu istinu i pronađu kakav-takav mir.

Iz ove tragedije, kako ističe, moraju se izvući dve ključne poruke - jedna za građane, a druga za nadležne institucije.

- Iz ovog slučaja moramo izvući dve ključne poruke. Prva je apel na savest i odgovornost javnosti: ako bilo ko ima informaciju o bilo kom nerešenom nestanku, nemojte ćutati. Jedan detalj, pa čak i anonimna dojava, može prekinuti višegodišnju agoniju jedne porodice. Ne dozvolite da vaše ćutanje bilo koga štiti. Druga poruka je upućena nadležnim organima: pronalazak posmrtnih ostataka ne sme biti kraj istrage, već početak njenog najvažnijeg dela. Insistiramo na utvrđivanju svih činjenica - kako je došlo do stradanja i postoji li odgovornost onih koji su eventualno znali ili prikrivali istinu. Porodici Marije Kepić upućujemo najdublje saučešće - poručio je Igor Jurić.

Marija Kepić Pećina Risovača Foto: Facebook, Kurir

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Kurir.rs

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