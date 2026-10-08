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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo posle zahteva da se odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru oduzme imovina vredna desetine miliona evra zatražilo je da trajno bez vrednih nepokretnosti ostanu i njegovi najbliži saradnici Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Igor Božović i Dragan Knežević.

Ovaj zahtev tužilaštvo je podnelo Višem sudu u Podgorici, posle pravosnažne presude kojom su ova petorica pripadnika kavačkog klana, kao pripadnici balkanskog karatela, osuđena za šverc kokaina. Zvicer je, podsetimo, osuđen na 16 godina zatvora, Kašćelan i Božović na po 13 godina zatvora, a Knežević i Vujotić na po 11 godina zatvora.

1/4 Vidi galeriju Slobodan Kašćelan i Milan Vujotić Foto: Printscreen

Zahtevom SDT-a u odnosu na Vujotića, koji je u besktvu i za njim je raspisana poterenica, obuhvaćeno je najmanje 19.131 kvadratni metar nepokretnosti u Podgorici i Nikšiću, za koje tužilaštvo tvrdi da su stvarno vlasništvo osuđenog "kavčanina", iako su formalno upisane na druge osobe.

- Zahtevom se traži da sud od osuđenog trajno oduzme porodičnu stambenu zgradu sa dvorištem, ukupne površine 561 m2, u Podgorici, u mestu Doljani, u svojini osuđenog, stambeni prostor površine 69 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu majke osuđenog, a njegovom stvarnom vlasništvu - saopšteno je iz tužilaštva.

Na spisku imovine čije oduzimanje SDT traži su i stambeni prostor površine 74 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu sestre osuđenog, dva poslovna prostora, ukupne površine 90 m2, u Podgorici, Hercegovačka ulica, u formalnom vlasništvu G. Č., zatim vinograd od 450 kvadrata u Donjoj Gorici, nelegalizovani stambeni objekti sa bazenom u Bioču, kao i livada u Doljanima, stambena zgrada sa dva jednosobna i jednim dvosobnim stanom, dvorištem i pašnjacima na 6.853 kvadrata u mestu Povija, kao i više od 10.000 kvadrata šume u Bogetićima, koji se formalno vode na Vujotićevu taštu.

Pored velikog broja nekretnina i zemljišta, crnogorsko tužilaštvo zatražilo je i trajno oduzimanje skupocenog blindiranog "audija A quatro".

Inače, Vujotić je bio uhapšen zbog umešanosti u ubistvo vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića 2022. u Istanbulu ali je oslobođen optužbi. Osuđen je na dve godine i mesec dana zbog pomaganja kriminalnoj grupi koje je osuđena za likvidaciju ali je do danas nepoznato da li je on i dalje u Turskoj ili na nekoj drugoj lokaciji. Protiv njega se inače u Crnoj Gori vodi osam postupaka za veliki broj ubistava za koje se veruje da su se dogodila u ratu kavačkog i škljaraskog klana.

Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, detective-info.com.ua

- Kada je u pitanju Slobodan Kašćelan, koji je trenutno u pritvoru i važi za vođu kavačkog klana zajedno sa Radojem Zvicerom, tužilaštvo je predložilo da mu se trajno oduzme porodična stambena zgrada sa dvorištem, koja obuhvata tri stana i garažu, ukupne površine 404 m2 u Dobroti kao i porodičnu stambenu zgradu, koja obuhvata dva stana, dve pomoćne zgrade, pašnjak, livadu i njivu, ukupne površine 5.544 m2 u Škaljarima - navodi se u zahtevu tužilaštva.

Takođe, zatraženo je oduzimanje i porodične stambene zgrade sa dvorištem, ukupne površine 229 m2, u mestu Dobrota, u susvojini osuđenog Kašćelana, dva stana, ukupne površine 138 m2 u Tivtu, u njegovoj svojini, osam stanova, u stambenoj zgradi u Budvi, ukupne površine 406 m2, kuće na Cetinju, u mestu Njeguši, koja nije upisana u katastru nepokretnosti, takođe u njegovoj svojini, ali i šume površine 1.505 m2 u Herceg Novom, u mestu Radovanići, u formalnom vlasništvu drugog lica.

Od osuđenog Igora Božovića SDT je tražilo da se trajno oduzme stan od 120 m2 u Kotoru, a od Kneževića zgrade, garaže, dvorište i šume, ukupne površine 1.602 m2 u mestu Kavač.

- Dva stana sa tri garaže, ukupne površine 301 m2 u mestu Kavač, stan površine 93 m2, sa garažom, površine 57 m2, u Podgorici, u formalnom vlasništvu drugog lica, a stvarnom vlasništvu osuđenog Kneževića - saopštio je SDT.

Imovina vicera Foto: Uprava policije Crne Gore

Inače, prvi na udaru crnogorskog Specijalnog tužilaštva našao je vođa klana Radoje Zvicer, čije je trajno oduzimanje imovine zatraženo pre nekoliko dana. Na spisku imovine za koju je tužilaštvo utvrdilo da je zarađena krimalnom, odnosno švercom kokaina iz Južne Amerike u Evropu našle su se luksuzne vile, kuće, više stambenih zgrada, garaže, stanovi, dvorišta, bazeni, pašnjaci ukupne površine od najmanje 54.567 kvardata u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu. Na spisuku imovine, našla su se i dva blindirana skupocena automobila.

Deo imovine čije se oduzimnje traži od vođe kavačkog klana, vodi se na druge osobe, uključujući suprugu Tamaru Zvicer, njenog oca ali i na crnogorske biznismene.