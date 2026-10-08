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U hotelu „Club A“ na Kopaoniku, koji se nalazio u završnoj fazi renoviranja, sinoć nešto posle 23 časa, izbio je veliki požar.

Vatrena stihija zahvatila je veliku površinu objekta, a na lice mesta upućene su vatrogasne ekipe koje su intervenisale na gašenju požara.

Pričinjena je velika materijalna šteta, čiji će tačan obim biti utvrđen naknadno.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Povređenih osoba nema. Prizori sa Kopaonika su tužni, sve se pretvorilo u prah i pepeo.

Više informacija o okolnostima ovog događaja očekuje se nakon uviđaja i istrage.

 Kurir.rs/Instagram 192

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