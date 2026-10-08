DVE VELIKE AKCIJE VJT U BEOGRADU I POLICIJE: Uhapšena trojica dilera i zaplenjeno više kilograma droge
U dve velike munjevite akcije beogradske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica narko dilera od kojih je zaplenjeno više kilograma različitih vrsta droge, saznaje Kurir.
U prvoj akciji koja je izvedena na Julinom brdu na Čukarici uhapšen je, kako saznajemo, O.R. (19) u čijiem je automobil "Reno tvingo" u gepeku pronađeno oko 900 grama marihuane spakovane 290 paketića, kao i 3 paketića sa kokainom.
U drugom automobilu O.R, marke "fiat", na drugoj lokaciji pronađen je još 1 kilogram marihuane i manja količina kokaina.
U drugoj akciji, koja je kako saznajemo, izvedena na Novom Beogradu, uhapšeni su M.N. (26) i S.K. (32) koji su u kući držali oko 800 grama droge amfetamin raspoređene u paketiće i oko 250 grama marihuane.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu svima je određeno zadržavanje do 48 sati kada će biti privedeni na saslušanje.
12:31 PM (0 minutes ago)