DVE VELIKE AKCIJE VJT U BEOGRADU I BEOGRADSKE POLICIJE: Uhapšena trojica dilera i zaplenjeno više kilograma droge !

U dve velike munjevite akcije beogradske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica narko dilera od kojih je zaplenjeno više kilograma različitih vrsta droge, saznaje ...

U prvoj akciji koja je izvedena na Julinom brdu na Čukarici uhapšen je, kako saznajemo, O.R. (2007) u čijiem je automobil "Reno tvingo" u gepeku pronađeno oko 900 grama marihuane spakovane 290 paketića, kao 3 paketića sa kokainom.

U drugom automobilu O.R, marke "fiat", na drugoj lokaciji pronađen je još 1 kilogram marihuane i manja količina kokaina.

U drugoj akciji, koja je kako saznajemo, izvedena na Novom Beogradu, uhapšeni su M.N. (2000) i S.K. (1994) koji su u kući držali oko 800 grama droge amfetamin raspoređene u paketiće i oko 250 grama marihuane.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu svima je određeno zadržavanje do 48 sati kada će biti privedeni na saslušanje.