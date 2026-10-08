Slušaj vest

U velikoj akciji hapšenja koja je sprovedena u Sloveniji, Španiji i Hrvatskoj uhapšeno je skoro 50 osumnjičenih koji se dovode u vezu sa ubistvima, otmicama, bombaškim napadima i švercom droge, saopšteno je danas iz Evropola. Kako se navodi, reč je o međunarodnoj akciji usmerenoj na mrežu trgovine drogom sa pripadnicima kriminalnih grupa sa Zapadnog Balkana, a među uhapšenima su i državljani Srbije.

- Istraga koju je podržao Evropol otkrila je mrežu za koju se sumnja da je skrivala velike pošiljke droge u legalnim komercijalnim teretima. Kada bi pošiljke propale i droga bila zaplenjena dolailo bi do krvavih sukoba između članovi grupe i njihove porodice, navodno, su postajali mete nasilne odmazde - navodi se na sajtu Evropola.

Foto: Europol

Operacija je sporvedena 6. oktobra, kada je policija pretražila 42 objekta širom Slovenije i Španije. Istražitelji iz ove dve zemlje, kako se navodi, sarađivali su sa hrvatskim vlastima, a hapšenja su koordinisana u realnom vremenu iz koordinacionog centra u Ljubljani koji podržava Evropol.

- U Sloveniji su uhapšene 34 osobe, u Španiji i Hrvatskoj po jedna. Još 11 osumnjičenih je uhapšeno ranije. Na dan hapšenja, zaplenjeno je 66 kilograma droge, 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, zatim vatreno oružje, nakit i novac - dodaje se.

Istražitelji su, kako se navodi, povezali ovu kriminalnu grupu sa više pucnjava, ubistvima i pokušajima ubistava, kao i otmicom jednog pripadnika grupe. Eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, korišćene su u napadima prvenstveno usmerenim na članove grupe ili njihove porodice.

Foto: Europol

Osumnjičeni su, navodno, koristili nasilje kako bi se oporavili od gubitaka, kaznili odgovorne i sproveli kontrolu nad aktivnostima mreže. Istragom je, takođe, obuhvaćen jedan pokušaj ubistva u Španiji.

- U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije - navodi se u saopštenju Evropola.

Članovi kriminalne grupe, kako je otkriveno, koristili su visoko bezbedne šifrovane komunikacione platforme, uključujući SKY i CryptCom, kako bi koordinirali transport droge, komunicirali sa drugim članovima i pokušali da prikriju svoje kriminalne aktivnosti od policije.

Mreža je navodno regrutovala vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, za prevoz droge pored legalne robe, koristeći kamione, kombije i automobile.

Foto: Europol

- Pošiljke kokaina, kanabisa, amfetamina, MDMA i metamfetamina premeštane su iz Belgije, Holandije i Španije u druge evropske zemlje. Uspostavljene komercijalne rute pružale su pokriće za trgovinu, dok su legalne isporuke donosile prihod i smanjivale troškove transporta - navodi se.

Između februara 2022. i septembra ove godine, kako se navodi, ovoj grupi zaplenjeno je 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kg metamfetamina i 825 g MDMA. Takođe je zaplenjeno i 550 litara anhidrida sirćetne kiseline, hemijskog sredstva koji se koristi u proizvodnji droge, automatsko vatreno oružje sa prigušivačem, zajedno sa municijom i nekoliko pištolja.

Foto: Europol

- Međutim, istraga je otkrila da su kriminalne aktivnosti daleko prevazilazile fizički zaplenjene količine. Dokazi dobijeni iz komunikacija sa SKY-a, zajedno sa drugim dokazima prikupljenim tokom istrage, omogućili su da se rekonstruišu i povežu dodatne transporte i transakcije droge sa članovima organizovanih kriminalnih grupa. Kao rezultat toga, očekuje se da će osumnjičeni biti krivično gonjeni u vezi sa dodatnih približno 2,5 tone kanabisa, 474 kg kokaina, 104 kg heroina, 30 kg amfetamina, 11,6 kg MDMA, 1 kg ketamina, 1 kg hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 jedinica psihoaktivnih pečuraka. Istražitelji su takođe identifikovali 45 litara nafte namenjene za proizvodnju amfetamina - saopšteno je.

Foto: Europol

Evropol je, kako se navodi, u velikoj akciji pružio analitičku podršku i pomogao u koordinaciji tokom cele istrage, u kojoj su učestvovali predstavnici iz 22 zemlje.