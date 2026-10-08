Sudski veštaci izjavili su danas u Višem sudu u Beogradu da je kod Ognjena Dabetića, koji je optužen da je u junu 2023. iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti ubio, a potom uništio telo tiktokerke Noe Milivojev (18) tokom zločina postojao afekat gneva , dok je za afekat straha rekla da nije zabeležen, ali da se "afekti često mešaju".

Odgovarajući na pitanja advokata, veštak psiholog Gordana Kovač Gavrilović je izjavila da je Dabetiću nakon saobraćajne nezgode koju je imao ranije, pre zločina, nakon koje je morao da se kreće uz pomoć štake, emocionalna nestabilnost došla do izražaja i da je zbog toga koristio psihoaktivne supstance.

Tokom ispitivanja sudskih veštaka, branilac okrivljenog Dabetića sugerisao je da je okrivljeni bio neuračunljiv, ali da je telo Noe Milivojev komadao i uništavao posle zločina iz straha od zatvora "budući da je homoseksualac". Međutim, sudski veštaci nisu se saglasil sa ovom tezom odbrane, a tokom ispitivanja veštaka reagovao je i tužilac koji je pitanja advokata ocenio kao sugestivna.

Tužilac je konstatovao da je očigledno d a "odbrana pokušava da odgovornost prebaci na žrtvu".

Veštaci su danas u sudu potvrdili da da su okrivljeni i Noa imali turbulentan emotivni odnos , koji je Dabetić pokušao da okonča, ali je ona i dalje održavala kontakt sa njim, ali da je on kao duševno zdrava osoba odnos trebalo da prekine na drugi način.

- Okrivljeni je, kako smo napisali u nalazu, emocionalno nestabilna ličnost i radio je stvari bez mnogo razmišljanja . Na njega jeste uticalo i doživeo je kao uvredu kada mu je oštećena rekla da je invalid, budući da jeste imao hendikep od udesa koji je imao - rekala je danas psiholog.

Podsetimo, Dabetić je tek nedavno, prvi put detaljno uzneo odbranu, navodeći da je sa Milivojev bio u emotivnoj vezi koja je postala burna kada je on hteo da se viđaju i sa drugim ljudima.

Ispričao je i da su oboje konzumirali narkotike i da su se na dan ubistva posvađali, da ga je ona udarila nožem, nakon čega je on jako stegao rukama oko vrata i bacio sa kreveta.

Dabetić tvrdi da ne zna kako se ubistvo dogodilo i da je kada je shvatio da je preminula, pokušao da se ubije lekovima, nakon čega je odlučio da se "otarasi tela", tako što je isekao telo i delove stavio u sonu kiselinu.

Nastavak suđenja zakazan je za 6. novembar, kada bi tužilaštvo, odbrana i okrivljeni trebalo da iznesu završne reči pred presudu.

Ognjen Dabetić, podsetimo, tereti se da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, telo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem , jedno pvc bure sa poklopcem, i dve kante u tuš kabini.

Delove tela je potom zalio hemikalijama, što je sve pronađeno u stanu 6. jula 2023. godine.

Inače, porodica Noe Milivojev prijavila je njen nestanak i za njom se tragalo dok ostaci nisu pronađeni u Dabetićevom stanu.

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Završne reči na suđenju Dabetiću za ubistvo transrodne osobe

BEOGRAD, 8. oktobra (Tanjug) - U Višem sudu u Beogradu danas je za 6. novembar zakazano iznošenje završnih reči na suđenju Ognjenu Dabetiću, optuženom da je u junu 2023. godine iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način lišio života transrodnu osobu Nou Milivojev (18).

Prethodno su ispitani članovi komisije veštaka koji su u svom nalazu naveli da je Dabetiću u trenutku izvršenja zločina bila bitno smanjena uračunljivost.

Veštak psihijatar Bojana Kecman je odgovarajući na pitanja odbrane i stručnog savetnika Zorana Ćirića, rekla da je prilikom ubistva kod Dabetića postojao afekat gneva, dok je za afekat straha rekla da nije zabeležen, ali da se afekti često mešaju.

Odgovarajući na pitanja advokata, veštak psiholog Gordana Kovač Gavrilović je izjavila da je Dabetiću nakon saobraćajne nezgode nakon koje je morao da se kreće uz pomoć štake, emocionalna nestabilnost došla do izražaja i da je zbog toga koristio psihoaktivne supstance.

Kovač Gavrilović je iz Dabetićeve odbrane zaključila, kako je rekla, da je okidač na dan ubistva bilo to, što ga je Milivojev, prema njegovim rečima, nazvala invalidom.

Govoreći o turbulentnoj emotivnoj vezi između Dabetića i Milivojev, Kovač Gavrilović je izjavila da on jeste pokušao da taj odnos da prekine i prijavljivao policiji, ali i da je kao duševno zdrava osoba trebalo to da reši na drugi način.

Sa druge strane, Ćirić tvrdi da je zločin izvršen jer je Dabetić u trenutku ubistva imao duševnu bolest - zavisnost od amfetamina.

Kecman se sa tim nije složila i objasnila razliku između duševne bolesti i zavisnosti, ističući da su to i pravno i zdravstveno različite stvari.

Na narednom ročištu će najpre tužilaštvo, a potom i odbrana izneti završne reči, nakon čega će biti zakazano izricanje prvostepene presude.

Dabetić je na nekom od prethodnih suđenja prvi put detaljno uzneo odbranu, navodeći da je sa Milivojev bio u emotivnoj vezi koja je postala burna kada je on hteo da se viđaju sa drugim ljudima.

Ispričao je i da su oboje konzumirali narkotike, te da su se na da ubistva posvađali, da ga je ona udarila nozem, nakon čega je on jako stegao rukama oko vrata i bacio sa kreveta.

Dabetić tvrdi da ne zna kako se ubistvo dogodilo i da je kada je shvatio da je preminula pokušao da se ubije lekovima, nakon čega je odlučio da se “otarasi tela”, tako što je isekao telo i delove stavio u sonu kiselinu.

On se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, dok je policajcu koji je nešto pre toga došao u njegov stan u centru Beograda, priznao da je ubio Milivojev.

Dabetić se nalazi u pritvoru od hapšenja.

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, postoji opravdana sumnja da je okrivljeni 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda u kojem je prijavljeno stanovao, iz niskih pobuda - mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života 18-godišnju Nou Milivojev, sa kojom je prethodno bio u emotivnoj vezi.

To je, kako se sumnja, učinio zbog subjektivnog osećaja izneverenosti i ponašanja Milivojev, koje je posledica njegove nemogućnosti da prihvati prekid veze i komunikacije i insistiranja oštećene na nastavku veze.

Dabetić se tereti da je najpre obnovio kontakt i susrete sa Milivojev, pa je kritičnog dana zloupotrebio poverenje i emotivnu vezanost tek punoletne oštećene, pozvavši je da dođe kod njega u stan, gde je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je stezanjem vrata električnim kablom lišio života.

Nakon toga je telo vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.

Potom je delove tela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen , što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine.

Okrivljenom je na teret stavljeno teško ubistvo na podmukao način i iz drugih niskih pobuda.

Prema pisanju medija, transrodna osoba Noa Milivojev (18) nestala je 17. juna 2023. godine kada je krenula kod Dabetića u čijem stanu je 6. jula iste godine pronađeno njeno telo.