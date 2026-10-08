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Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" sprovode pojačane policijske aktivnosti na više lokacija, uključujući pretrese objekata koji su u vlasništvu bezbednosno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnuh grupa.

Prema informacijama do kojih su došle Vijesti, aktivnosti se preduzimaju na području Nikšića i drugih gradova, u cilju prikupljanja dokaza, sprečavanja izvršenja krivičnih dela i unapređenja bezbednosne situacije na području nadležnosti Regionalnog centra.

Iz Uprave policije, kako dodaju, nisu se zvanično oglašavali ovim povodom.

Podsetimo, u susednoj državi na udaru istražitelja su pripadnici kavačkog i škaljarskog klana, koji od 2014. godine vode krvavi rat do istrebljenja, a u kom je do danas ubijeno preko 80 ljudi.

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Iz Uprave policije nisu se zvanično oglašavali.