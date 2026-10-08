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Požar je noćas zahvatio hotel „Club A“ na Kopaoniku, objekat koji je u fazi renoviranja. Prema informacijama iz Policijske uprave Kraljevo, vatra je stavljena pod kontrolu i ne postoji opasnost od njenog daljeg širenja.

Plamen je zahvatio krovnu konstrukciju na površini od oko 150 kvadratnih metara, a na terenu su bili pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Kopaonik i Kraljevo, ukupno 24 vatrogasca-spasioca sa šest vozila.

1/4 Vidi galeriju Požar u hotelu na Kopaoniku Foto: RINA

Borba sa vatrenom stihijom trajala je cele noći, a požar je jutros stavljen pod kontrolu.

Gašenje je otežavala velika količina zapaljivog građevinskog materijala u objektu. Nakon lokalizovanja požara, vatrogasne ekipe su nastavile da obilaze i natapaju delove krovne konstrukcije kako bi sprečile ponovno rasplamsavanje.

Nema povređenih niti ugroženih lica. Zvanične informacije o tome šta je izazvalo požar za sada nisu poznate.

Hotel „Club A“ se oko godinu dana nalazi u fazi renoviranja, a radovi su se, prema dostupnim informacijama, privodili kraju.