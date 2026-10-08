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Misterija oko slučaja Marije Kepić (29) iz Aranđelovca se sve više komplikuje, a brojne lažne dojave vodile su šestogodišnju potragu za njom u pogrešnim pravcima.

Kako je Kurir otkrio, Marija je nestala 29. oktobra 2020. godine, a njeni posmrtni ostaci pronađeni su u maju ove godine na nepristupačnom terenu u blizini pećine Risovača u Aranđelovcu. Telo je bilo, navodno, umotane u ćebe, a DNK analizom potvrđeno je da se radi o Mariji. Ona je nađena nakon što je njena porodica primila nekoliko anonimnih pisama da "se Marijino telo nalazi blizu pećine Risovača".

Šest godina porodica je gajila nadu da će se Marija vratiti kući, a to su posebno podgrevale lažne dojave o njenom kretanju.

Tokom prvih godina nakon nestanka, policija i porodica su proveravale informacije građana koji su tvrdili da su Mariju sreli ili videli. Neke od "najsigurnijih" lažnih dojava bile su da je Marija viđena u Beogradu, te da je, navodno, odlučila da se skloni od svih i započne novi život, što je skretalo fokus sa samog Aranđelovca.

Marija Kepić Foto: Facebook

Takođe, svaki put kada bi se pojavila informacija da devojka koja liči na Mariju šeta nekim tržnim centrom ili ulicom, najčešće u prestonici, policija je podizala snimke sa nadzornih kamera. Sve te provere su redom utvrđivale da se radi o drugim osobama, te da su dojave bile plod zablude ili lažnih tvrdnji.

- Zbog sumnji da je možda prešla granicu, policija je sarađivala i sa inostranim službama. Proveravale su se dojave da radi u inostranstvu, ali se na kraju ispostavilo da je nesrećna devojka preminula još u vreme kada je nestanak prijavljen i da zapravo nije ni napustila Aranđelovac - ispričao nam je izvor.

Ono što je posebno sumnjivo je da je, nakon nekoliko dojava o Marijinom kretanju u Aranđelovcu, utvrđeno da sigurnosne kamere nisu radile baš na tim lokacijama, gde je ona navodno poslednji put viđena.

Risovačka pećina Foto: Printscreen/Youtube/RTS

- Ti snimci bi u mnogome pomogli u sklapanju kockica o njenom kretanju kobnog 29. oktobra 2020., jer bi bar bilo utvrđeno na kojem mestu je poslednji put snimljena i u kom pravcu je otišla - naglašava naš izvor.

Marija je, podsetimo, 29. oktobra 2020. godine nestala u ranim jutarnjim satima, pre nego što su se ukućani probudili. Izašla je iz kuće, a sa sobom je ponela torbu. Nije se nikome javila, niti je najavila odlazak. Prema rečima porodice, ništa nije ukazivalo na to da bi mogla da ode i da se više nikome ne javi. Porodica je pokušavala da stupi u kontakt sa njom. Zvali su, slali poruke, raspitivali se kod ljudi koji su je poznavali, ali odgovora nije bilo.

A onda, šest godina kasnije, stigla je najteža vest.

- Nadali smo se da je živa sve do trenutka kada je stiglo to pismo. Mi smo jedna normalna porodica i prosto nismo mogli da verujemo da nam se ovo dešava, kao da živimo horor film. U pismu je pisalo gde se ona nalazi, odnosno da je kod pećine Risovača. Pisalo je i da je ostavljena umotana u ćebe. Na kraju se ispostavilo da pismo nije šala, pa smo je mi, njena porodica, pronašli. Taj prizor nikada neću zaboraviti - ispričala je ranije Marijina sestra za Kurir.

Foto: Facebook

Marijini posmrtni ostaci pronađeni su, a zbog proteka vremena, telo je bilo u skeletizovanom stanju. Usled vremena koje je prošlo od njenog nestanka, porodica još nije dobila odgovor na ključno pitanje - kada je Marija tačno umrla i šta je dovelo do njene smrti?

- Posmrtni ostaci poslati su odmah na sudsku medicinu. Zbog toga što je prošlo toliko vremena, nije moglo da se utvrdi kada je tačno nastupila smrt. Dobili smo ono što je sudska medicina mogla da utvrdi nakon toliko godina, ali ja smatram da treba uraditi i dodatna veštačenja - kaže Marijina sestra.