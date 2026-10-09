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Pronalazak tela Marije Kepić (29) iz Aranđelovca posle šest godina od njenog nestanka, otvorilo je brojna pitanja, od toga gde je nesrećna devojka tog 29. oktobra 2020. godine rano ujutru otišla iz svog doma, do toga ko je posle toliko godina njenim roditeljima slao anonimna pisma zahvaljujući kojima je otkrveno mesto na kom su nađeni njeni posmrtni ostaci.

Podsetimo, devojka iz Aranđelovca nestala je bez traga 29. oktobra 2020. kada je rano ujutru, dok su svi ukućani spavali,s a torbom u rukama otišla iz kuće. Od toga dana, njen mobilni telefon bio je nedostupan, a porodica sve do maja ove godine nije imala nikakvu informaciju o njoj.

Marija Kepić Foto: Facebook

- U maju su na adresu porodice Kepić počela da stižu anonimna pisma sa informacijama o tome da je Marija mrtva i da se njeno telo nalazi u blizini Risovačke pećine kod Aranđelovca. Iako uznemireni, njeni roditelji i sestra odlučili su da odu na naznačenu lokaciju i, zaista, tamo su pronađene kosti za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Mariji - kaže izvor i dodaje da je porodica doživela jednu vrstu olakšanja, ali da su se otvorila brojna pitanja, na koja, još uvek, nemaju odogovre.

Kako kaže naš izvor, posle toliko godina neizvesnosti i nadanja, Kepići sada barem znaju gde njihovo dete počiva, ali žele da saznaju punu istinu o njenom nestanku i smrti.

- U ovom slučaju najmanje pet pitanja je i dalje bez odgovora. Najpre, nije utvrđeno gde se Marija uputila tog jutra kada je nestala. Da li je imala zakazan sastank s nekim ili je iz nekog drugog razloga rešila da rano ujutru, bez najave i pozdrava, ode od svoje kuće. Dalje, nisu poznati ni tačno vreme ni tačan uzrok njene smrti, kao ni mesto njene smri. Takođe, nije poznato ko je osoba kojoj je njenoj porodici slala anonimna pisma - objašnjava naš izvor na koja pitanja istraga mora da odgovore.

Risovačka pećina - unutrašnjost Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Nakon pronalaska Marijinog skeleta, među njenim prijateljima kruže razne priče o tome šta joj se dogodilo.

- Sve te priča u ovom trenutku su na nivou nagađanja, a jedna od njih jeste da je Marija preminula u prisustvu dečka. On je, navodno, iz straha premestio njeno telo, umotano u ćebe, na nepristupačnu lokaciju kod Risovačke pećine. Godinama je ćutao, a onda je rešio da olakša savest i poverio se svom drugu.

Onda se taj drug poverio svom drugu i tako se došlo do toga da neko napiše anonimno pismo njenoj prodoci i otkrije im šta je čuo o Marijinom nestanku - kaže izvor i naglašava da su sve ove priče trenutno na nivou nagađanja, odnosno da ništa od ovoga u istrazi nije dokazano.

Ilustracija Foto: Ilustracija, Nemanja Nikolić

- Pošiljalac pisama i dalje je anoniman. Utvrđeno je da su ona slata iz različitih gradova, između ostalog iz Beograda i Aranđelovca. Iako su napisana rukom i čitko, forenzičari još uvek nisu uspeli da otkriju ko ih je pisao - kaže naš sagovornik.

Istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Kragujevcu i kako saznajemo, naložena su dodatna veštačenja i analize.

- Budući da je proteklo dosta vremena i da je telo bilo u poodmakloj fazi raspadanja, da su praktično ostale samo kosti, utvrđivanje tačnog uzroka i vremena smrti je otežano, ali nije nemoguće - zaključuje naš izvor.

Dojave i kamere

Kako su ranije pričali članovi porodice Marije Kepić, ona je 29. oktobra 2020. godine izašla iz kuće rano ujutru i nikome nije rekla gde ide.

- Ustala je pre majke sa kojom je bila u kući i izašla. Nikome se nije javila, niti je prethodno najavila svoj odlazak. Šta se posle toga dogodilo, ne znamo. Ponela je jednu torbu sa sobom - ispričala je Marijina sestra za medije mesec dana od njenog nestanka.

Do Marijinih bližnjih, sve do ove godine, nisu stizale informacije, osim u prvom mesecu potrage kada su do njih došle priče da je ona viđena na dva mesta. Međutim, ti navodi nisu bili potvrđeni.

- Dva puta su nam javljali da su je sretali, a jedna osoba tvrdi da ju je videla 14. novembra. Jurili smo da se pregledaju snimci sa sigurnosnih kamera, međutim ispostavilo se da kamere na kojima bi mogla da se pojavi nisu u funkciji - ispričala je ranije sestra, ne sluteći kakva je zapravo Marijina sudbina.

Ključ slučaja

Veliki pomak u istrazi napravilo bi, kako kaže naš izvor, otkriće pošiljaoca anonimnih pisama.

- Ako bi se došlo do te osobe, pola posla bi bilo obavljeno. Očigledno je ta misteriozna osoba ima informacije, a da li je neoisredno umešana u njenu smrt ili joj je ta tajna poverena od strane druge osobe, nije poznazto - objašnjava izvor.

Šta sve istražitelji moraju da rasvetle 1. Ggde se Marija 29. oktobra 2020. godine zaputila

2. Na koji način je nastupila njena smrt

3. Koje je tačno vreme njene smrti

4. Koja je tačna lokacija njene smrti

5. Ko je pošiljalac anonimnih pisama

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