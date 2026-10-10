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Nakon stravičnog slučaja nasilja nad devojkom (26) u Beogradu, biće podneta krivična prijava protiv njenog bivšeg momka (27), zbog krivičnog dela teška telesna povreda, saznaje Kurir.

Kako saznajemo, on će nakon podnošenja prijave biti saslušan zbog sumnji da je 14. septembra bivšu devojku svirepo pretukao i naneo joj brojne povrede, među kojima su polomljen nos i potres mozga.

U međuvremenu, njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska devojci koja važi 30 dana.

- Mera mu je najpre izrečena na 48 sati, a potom je produžena na 30 dana - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje da se nadležno tužilaštvo nakon saslušanja aktera i svedoka i prikupljanja drugih dokaza izjasnilo da u ovom slučaju ima elemenata za podnošenje krivične prijave protiv momka (27).

Foto: Shutterstock

Kako je Kurir ranije pisao, devojka je svirepo pretučena u Beogradu 14. septembra, a okolnosti pod kojima je ona zadobila povrede, kao i ko joj ih je naneo u početku nisu bili sasvim jasni. Naime, devojka je prijavila policiji "da misli da ju je pretukao bivši dečko nakon što su zajedno napustili svadbu na kojoj su bili gosti".

Prema našim saznanjima, devojka je zadobila teške telesne povrede - prelom nosa, potres mozga, povrede glave, oko joj je bilo zatvoreno i crno, a imala je i ugriz na ruci i brojne hematome po čitavom telu. Naša redakcija imala je uvid u fotografije ovih stravičnih povreda.

Kritične večeri devojka je bila sa svojim momkom na svadbi kod prijatelja.

Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

- Njih dvoje su 13. septembra bili u jednom beogradskom restoranu. Veselili su se uz alkohol. Međutim, ona se ne seća kada ni kako je napustila to veselje, niti kako se ono završilo. Žrtva se, kako je ispričala policiji, pod nepoznatim okolnostima, narednog jutra probudila u automobilu svog momka, oko 5.30 časova, ne znajući kako je u njemu završila. Shvatila je da se nalazi na parkingu, ali kod drugog restorana u blizini beogradskog hotela u kojem su ona i momak rezervisali sobu. Njen momak tada nije bio s njom u kolima - ispričao je ranije izvor za Kurir.

On dodaje da je devojka tada uočila da ima brojne povrede po telu i da trpi teške bolove, pa da je odmah otišla u rezervisanu sobu u hotelu.

- Njen dečko nije bio u sobi, a ona je pozvala drugaricu i ispričala joj šta se dogodilo, međutim, ubrzo se pojavio on i odvezao je u njihov stan, a nakon toga i u bolnicu gde su joj konstatovane teške povrede, u vidu preloma nosa, potresa mozga i podliva po telu. U bolnicu su ubrzo došli i policajci kako bi obavili razgovor sa oboje - podseća naš sagovornik.

Foto: Profimedia

Kako smo saznali, devojka je policajcima ispričala "da pretpostavlja da ju je pretukao dečko, ali da se ničega ne seća, jer je povrede uočila tek kada se probudila u njegovom automobilu".

Međutim, prema našim nezvaničnim informacijama, ona je navela i da je njen partner i ranije bio nasilan prema njoj, kao i da je njihovom prijatelju ispričao "da ju je nakon svadbe samo počupao za kosu i izbacio iz auta".

Kako dalje kaže naš izvor, pretučena devojka je bila zadržana na bolničkom lečenju nekoliko dana, a u međuvremenu je otpuštena na kućno lečenje.

O slučaju je obavešteno i nadležno javno tužilaštvo u Beogradu koje je odmah postupalo po prijavi za nanošenje teške povrede.

- Devojka je dala izjavu, u kojoj je ukazala na mogućeg počinioca, ali budući da ona nije bila svesna u momentu napada i da se ne seća ko ju je pretukao, kako i zbog čega, i u kom momentu, situacija je bila komplikovana, ali su u međuvremenu preduzete određene radnje i stekli su se uslovi da se protiv momka pokrene krivični postupak - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.