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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mateja S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je na dve lokacije na teritoriji GO Čukarica neovlašćeno, radi prodaje držao više od 8 kilograma različitih vrsta opojnih droga, kao i jer je neovlašćeno držao vatreno oružje, njegove delove i veću količinu municije za vatreno oružje.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

1/3 Vidi galeriju Hapšenje zbog droge u Beogradu Foto: MUP Srbije

Naredbom o sprovođenju istrage, Mateji S. se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Postoje osnove sumnje da je Mateja S. izvršio navedena krivična dela, tako što je u stanovima na dve lokacije neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 4.743,79 grama opojne droge kanabis, 984,77 grama opojne droge heroin, 501, 30 grama opojne droge heroin u smeši sa kofeinom, 32,53 grama opojne droge kokain, 974,75 grama opojne droge amfetamin, 323,18 grama opojne droge heroin u smeši sa paracetamolom i kofeinom, kao i 1.390,20 grama osušenih delova biljke kanabis - saopšteno je iz tužilaštva.