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M. J. (27), osumnjičen da je 3. oktobra namerno zapalio restoran u Višnjićevoj ulici na Dorćolu, saslušan je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor.

- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa RS, MUP DP, PU za grad Beeokrad, UKP, Odeljenjem za istraživanje eksplozija, požara i havarija odredilo je zadržavanje prema M.J. (1999) u trajanju od 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, na taj način štoje dana 03. oktobra 2026. godine oko 05.20 časova došao do ugostiteljskog objekta koji se nalazi u Beogradu, U Višnjićevoj ulici, razvalio vrata, ušao i zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala, koju je zapalio i time izazvao požar, kojom prilikom je ugostitljski objekat pretpeo štetu velikih razmera - navodi se u saopštenju Prvoj osnovnog javnog tužilaštva.

00:07 Restoran na Dorćolu potpuno izgoreo Izvor: Kurir

Osumnjičeni je, kako se dalje dodaje, prilikom saslušanja pred javnim tužiocem izneo odbranu, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo koje mu je stavljeno na teret.