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Suđenje Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću koji su optuženi da su bili organizatori kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, jedno silovanje, trgovinu drogom i oružjem nastavljeno je danas izvođenjem pisanih dokaza među kojima su zapisnici o prepoznavanju u policiji, iz kojih proizilazi da je I.S. jedina preživela žrtva klana prepoznao okrivljene Mijata Simeunovića, Miloša Lukića Selaka, Vojislava Đorđevića, Aleksu Dunjića i Aleksu Stošića kao otimičare.

- Tužilaštvo se nada da je ovim dokazom uverilo sudsko veće da su okrivljeni izvršili krivično delo otmice, kako je navedeno u optužnici - rekao je tužilac Saša Ivanić nakon izvođenja ovog dokaza, za koji je naveo da potvrđuje verodostojnost iskaza oštećenog mladića pred sudom.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Sudija je saopštila i da je odbijen predlog odbrane da se I.S. ponovo psihijatrijski veštači, ali i zahtev pojedinih okrivljenih među kojima je i Miljković "da se suoče sa I.S."

Podsetimo, prema navodima optužnice, ovaj mladić koji je iz jednog manjeg grada došao u Beograd sredinom oktobra 2020. otet je u blizini stadiona i tri dana držan, tučen i zlostavljan u prostorijama Partizanovog stadiona koje su okrivljeni koristili. Pripadnici kriminalnog klana, kako tvrdi tužilaštvo, pokušavali su da ga nateraju da im prizna "ko ga je poslao da ih špijunira"

Prema nezvaničnim informacijama, I.S. je tokom saslušanja pred sudom izjavio da je preživeo "tri dana pakla koji želi da zaboravi i da je mislio da neće da preživi". Međutim, trećeg dana, on je pušten.

Inače, u sudu su danas saslušana i dva svedoka čije je ispitivanje predložila odbrana okrivljenih, policijski službenik u Odeljenju za operativnu forenziku MUP-a Srbije Miloš Marković, kao i otac optuženog Alekse Dunjića, Slobodan Dunjić.

Policijski službenik Mirković, je pred sudom potvrdio da je tokom uviđaja u kući strave u Ritopeku u aprilu 2021. bio zadužen za snimanje. Svedok je naveo da je sve toga dana urađeno po pravilima struke i da je tokom snimanja nosio zaštitnu opremo, ali nije mogao da precizira ko je sve prisusutvovao uviđaju, iako je odbrana insistirala na tome.

1/11 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku nakon pet godina Foto: Kurir

- U Ritopeku sam bio toga dana u aprilu, kada je vršen uviđaj. Ja sam snimao. Kada sam stigao, snimao sam širi izgled, prostorije, od kapije, zatim u dvorištu, snimio sam hodnik, prostoriju u kojoj su bile neke cevi, gornji deo dvorišta iznad garaže gde je bio toalet, zatim garažu i police, pomerenje polica kao i skrivenu prostoriju i sve što je pronađeno u njoj - rekao je danas svedočeći na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Podsetimo, kriminalna grupa se tereti da je u skrivenoj prostoriji u kući strave, koju su svedoci saradnici nazivali "klanicom" izvršili sedam ubistava.

1/7 Vidi galeriju Fotografije mašine koja je nađena u kući strave u Ritopeku Foto: MUP Srbije

Svedok odbrane, Slobodan Dunjić, otac okrivljenog, saslušan je na okolnost oružja koje je pronađeno prilikom hapšenja njegovog sina.

- Moj sin nema nikakve veze ni sa oružijem ni sa municijom koja je predata policiji toga dana. Pet godina sam čekao ovo da kažem. Pripisuju mu dva pištolja i municiju, a moram da kažem da je jedan pištolj, koji je bio u sefu koji sam ja otvorio policajcima moj i predao sam i oružani list, dok je drugi pištolj i municiju moja supruga donela sa tavana, i pripadao je mom ocu - rekao je ovaj svedok i dodao da oni "nisu kriminalna porodica".

Posle saslušanja dva svedoka, čije je ispitivanje bilo planirano za danas, advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih zatražio je da se u nastavku suđenja ispita novi svedok, psihijatar koji je pre nego što je nekadašnji pripadnik klana Nikola Spasojević postao svedok saradnik dao dijagnozu u kojoj je konstatovano da je on imao "panične napade, akcioznost, napade straha i panike, depresivni poremećaj, nesanicu, umor i emocionalnu nestabilnost", u vreme kada je pregovarao sa tužilaštvom o statusu svedoka saradnika.

Nikola Spasojević Foto: Nemanja Nikolić

- Takođe predlažemo i da se izvrši uvid u Skaj poruke za koje okrivljeni saradnik Srđan Lalić tvrdi da ga je on koristio a prema Skaj materijalu koji je dostavljen ispada da je korišćen i posle 4. februara 2021. kada je Lalić uhapšen. Ako je koristiso Skaj u pritvoru, skidam kapu - rekao je danas advokat iznoseći nove predloge za izvođenje dokaza.

Sud je danas odbio predlog odbrane da se pritvoru ukine Vladimiru Greku, Nemanji Đuriću, Marku Budimiru, Dejanu Tešiću ukine pritvor.

Međutim, pred sam kraj suđenja za reč se ponovo javio optuženi Miljković.

- Podnosim zahtev za izuzeće tužilaca Saše Ivanića, Zorana Babića i Mladena Nenadića, jer se tužilac sastajao sa Nikolom Spasojevićem, kada je u sud Spasojević doneo nož i zbog optuživanja Belivuka da je prepravljao poruke na Skaju poruke bez i jednog dokaza - rekao je na samom kraju današnjeg suđenja okrivljeni Marko Miljković.

Tužilac Ivanić je predložio da se ovaj zahtev odbaci jer je "sračunat na odugovlačenje postupka".