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Tinejdžer star 16 godina teško je povređen u Bojanskoj ulici na Vračaru kada je u subotu oko 21.20 sati upucan u vrat dok se sa drugovima igrao pištoljem. U trenutku incidenta, u kući se nalazilo pet tinejdžera koji su gledali vatreno oružje.

Kako saznajemo, incident se dogodio za vikend kada je dečak bio u stanu sa svojim drugarima. On je, najverovatnije kako bi se pohvalio, uzeo pištolj koji je njegov otac nasledio od svog oca.

Prema informacijama koje posedujemo, šesnaestogodišnjak je uzeo pištolj, gledao ga, nameštao šaržer u kojem je bilo metaka. Nakon što je stavio šaržer, u jednom trenutku je pištolj opalio. Ranjeni dečak se odmah uhvatio za vrat i izašao na terasu.

Nakon ranjavanja, tinejdžer je ostao u svesnom stanju i uspeo je da razgovara sa lekarima Hitne pomoći koji su ubrzo stigli na lice mesta u stan na Vračaru. On je medicinskim radnicima ispričao da se igrao pištoljem i da je on slučajno opalio, posle čega je prevezen u Urgentni centar.

Roditelji povređenog tinejdžera u vreme incidenta nisu bili kod kuće jer su se nalazili na putu, ali su se odmah po saznanju vratili. Otac je na saslušanju u tužilaštvu sve priznao i objasnio da je sporni pištolj nasledio. Prema njegovim rečima, oružje se nalazilo u ostavi, u prostoriji koju koriste on i supruga.