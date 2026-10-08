Hronika
IZVUKLI MLADIĆA IZ BMW-a I IZBOLI GA: Užas na magistrali u Zrenjaninu - povređeni prevezen u bolnicu
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Na magistrali kod Pinove vile u Zrenjaninu večeras oko 19 časova, iz auta marke BMW, izvučen je mladić koji je potom izboden više puta oštrim predmetom, nezvanično se saznaje.
Policija i Hitna pomoć odmah su izašle na teren, a povređeni mladić je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice dok je uviđaj još uvek u toku.
Stanje povređenog mladića za sada je nepoznato.
Kurir.rs/Zrklik
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