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Na magistrali kod Pinove vile u Zrenjaninu večeras oko 19 časova, iz auta marke BMW, izvučen je mladić koji je potom izboden više puta oštrim predmetom, nezvanično se saznaje.

Policija i Hitna pomoć odmah su izašle na teren, a povređeni mladić je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice dok je uviđaj još uvek u toku.

Stanje povređenog mladića za sada je nepoznato.

Kurir.rs/Zrklik

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